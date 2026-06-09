Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAKAV DOČEK

FOTO Pomama ispred hotela u kojem odsjedaju 'vatreni'! Svi čekaju dolazak Luke Modrića

Hrvatski reprezentativci sletjeli su u Washington nešto prije 16 sati po lokalnom vremenu i zaputili se u hotel Aka. Ondje ih čeka više desetaka navijača, njihov broj raste svakog trenutka
Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA
Hrvatski reprezentativci sletjeli su u zračnu luku Dulles u Washingtonu, odakle su se zaputili prema hotelu AKA u Aleksandriji, koji će im služiti kao baza tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/38
Hrvatski reprezentativci sletjeli su u zračnu luku Dulles u Washingtonu, odakle su se zaputili prema hotelu AKA u Aleksandriji, koji će im služiti kao baza tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026