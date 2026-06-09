FOTO Pomama ispred hotela u kojem odsjedaju 'vatreni'! Svi čekaju dolazak Luke Modrića

Hrvatski reprezentativci sletjeli su u Washington nešto prije 16 sati po lokalnom vremenu i zaputili se u hotel Aka. Ondje ih čeka više desetaka navijača, njihov broj raste svakog trenutka
Hrvatski reprezentativci sletjeli su u zračnu luku Dulles u Washingtonu, odakle su se zaputili prema hotelu AKA u Aleksandriji, koji će im služiti kao baza tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatski reprezentativci sletjeli su u zračnu luku Dulles u Washingtonu, odakle su se zaputili prema hotelu AKA u Aleksandriji, koji će im služiti kao baza tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatski reprezentativci sletjeli su u zračnu luku Dulles u Washingtonu, odakle su se zaputili prema hotelu AKA u Aleksandriji, koji će im služiti kao baza tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ondje ih je već dočekalo 50-ak navijača, koji su se okupili ispred hotela i nestrpljivo čekali dolazak "vatrenih".
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Navijači su vrlo brzo počeli skandirati "Luka, Luka" u čast hrvatskom kapetanu Luki Modriću, koji je i u Sjedinjenim Američkim Državama privukao veliku pozornost.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Među okupljenima nisu bili samo Hrvati. Pred hotel su stigli i navijači iz drugih zemalja, među njima i skupina Ekvadoraca, velikih obožavatelja hrvatskog kapetana.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Obojica su na sebi imala Modrićeve dresove, a iako podrijetlo vuku iz Južne Amerike, rođeni su u SAD-u.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Hrvoje Tironi/24sata
Foto Hrvoje Tironi/24sata
Foto Hrvoje Tironi/24sata
Foto Hrvoje Tironi/24sata
Foto Hrvoje Tironi/24sata
Među navijačima se našao i Leo, Modrićev obožavatelj iz Kine. Ispričao nam je kako od malih nogu navija za Real Madrid, a sa sobom je ponio i Modrićev dres iz Milana.
| Foto: Hrvoje Tironi/24sata