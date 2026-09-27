'ZVONE, ZBUDI SE' Pogledajte što Zagorci misle o stadionu i poruku s nadvožnjaka u Zaboku

Novi Maksimir dizajnirao je talijanski arhitektonski studio VG13 Architects Studio Associato iz Milana, a autori pobjedničkog idejnog rješenja su arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Navijači su nezadovoljstvo iskazali na razne načine, a BBB su se službeno oglasili protiv ovakvog rješenja. Zadnji u nizu izraženih negativnih reakcija su navijači Dinama u Gubaševu, mjestu kraj Zaboka.

Čitatelj 24sata poslao nam je sljedeću poruku i izrazio nezadovoljstvo te stao uz poslane fotografije transparenata.

- Netko je došao na most u subotu navečer i postavio ovaj transparent. Nikome se ne sviđa. Moj favorit nije bio ni u prvih pet. Ne sviđa nam se što je otvoren. Ići ću na stadion ako ga izgrade, ali mislim da nije vrijedno gradnje. Protiv ovakvog stadiona!

Na transparentima pišu dvije poruke; jedna upućena prvoj ekipi 'modrih': "Prva ekipa di ste?" i druga upućena predsjedniku Zvonimiru Bobanu: "Zvone, zbudi se."

Krug nezadovoljstva navijača, ali i stručnjaka raste kako vrijeme odmiče. Čelni ljudi kluba ne planiraju odustati od idejnog projekta prema trenutačnom stanju.