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'ZVONE, ZBUDI SE' Pogledajte što Zagorci misle o stadionu i poruku s nadvožnjaka u Zaboku

Piše Veronika Miloševski, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 6 min
'ZVONE, ZBUDI SE' Pogledajte što Zagorci misle o stadionu i poruku s nadvožnjaka u Zaboku
Foto: Čitatelj 24sata
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Navijači Dinama su sve glasniji protiv novog Maksimira; u Gubaševu je osvanuo transparent protiv projekta i javno je iskazano nezadovoljstvo navijača 'modrih' upućeno prvenstveno Zvonimiru Bobanu

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Novi Maksimir dizajnirao je talijanski arhitektonski studio VG13 Architects Studio Associato iz Milana, a autori pobjedničkog idejnog rješenja su arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Navijači su nezadovoljstvo iskazali na razne načine, a BBB su se službeno oglasili protiv ovakvog rješenja. Zadnji u nizu izraženih negativnih reakcija su navijači Dinama u Gubaševu, mjestu kraj Zaboka. 

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Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice

Čitatelj 24sata poslao nam je sljedeću poruku i izrazio nezadovoljstvo te stao uz poslane fotografije transparenata.

- Netko je došao na most u subotu navečer i postavio ovaj transparent. Nikome se ne sviđa. Moj favorit nije bio ni u prvih pet. Ne sviđa nam se što je otvoren. Ići ću na stadion ako ga izgrade, ali mislim da nije vrijedno gradnje. Protiv ovakvog stadiona!

Na transparentima pišu dvije poruke; jedna upućena prvoj ekipi 'modrih': "Prva ekipa di ste?" i druga upućena predsjedniku Zvonimiru Bobanu: "Zvone, zbudi se."

Krug nezadovoljstva navijača, ali i stručnjaka raste kako vrijeme odmiče. Čelni ljudi kluba ne planiraju odustati od idejnog projekta prema trenutačnom stanju.

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