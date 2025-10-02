KATASTROFALNO IZDANJE
FOTO Rijeka se ugasila, navijači oštri: 'Gore nego kod cirkusanta Cosmija', 'Đale je slobodan...'
NOAH - RIJEKA 1-0 Prvak je izgubio u prvoj utakmici u Konferencijskoj ligi u Erevanu uz isključenje Nike Jankovića, što je već peti crveni ove sezone za aktualnog prvaka. Pogledajte kadrove s dalekog istoka Europe
Rano primljeni gol pa izravan crveni karton. Teško da je moglo lošije za Rijeku na gostovanju kod Noaha, gdje su izgubili 1-0. Navijači na službenoj stranici na Facebooku nisu bili nimalo blagonakloni. Pa ni oni koji su došli uživo gledati utakmicu u Erevan.
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Iskreno, loša igra, loše sve. Nevjerojatno je da ova kriza igre Rijeke traje već otkako su počele kvalifikacije za Europu. Od svih tih ispadanja pa sada ponovno ovakve loše igre, jednostavno loše", napisao je jedan na službenoj stranici na Facebooku.
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Ovo je sad definitivno postala gora situacija nego za vrijeme cirkusanta Cosmija", tvrdi drugi.
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Ja ne mogu vjerovat, pa oni igraju puni straha već od prve sekunde, boje se puknut po golu", piše jedan.
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Neće još ovaj sanchez dugo, čovjek nešto pokušava ali ne ide kad imaš ovakve indijance u sastavu. Treba bit realan i priznati da prije svega fali kvalitete, nema igrača koji može proći jedan na jedan kao što je to mogao recimo djouahra. Ovaj Noah bi Dinamo napucao bez problema."
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Janković polu čovjek polu sjekira."
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Zlomislić proziva svoje suigrače preko medija, a on krivac za svaki drugi primljeni gol.... A Janković je posebna priča koju ne treba više prepričavati"
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Da je Đalović na klupi istog časa bi živnuli...naučili su na njegovu energiju... A ovaj očalinko baj baj..."
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
"Đale je slobodan...."
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
