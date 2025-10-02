Obavijesti

KATASTROFALNO IZDANJE

FOTO Rijeka se ugasila, navijači oštri: 'Gore nego kod cirkusanta Cosmija', 'Đale je slobodan...'

NOAH - RIJEKA 1-0 Prvak je izgubio u prvoj utakmici u Konferencijskoj ligi u Erevanu uz isključenje Nike Jankovića, što je već peti crveni ove sezone za aktualnog prvaka. Pogledajte kadrove s dalekog istoka Europe
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Rano primljeni gol pa izravan crveni karton. Teško da je moglo lošije za Rijeku na gostovanju kod Noaha, gdje su izgubili 1-0. Navijači na službenoj stranici na Facebooku nisu bili nimalo blagonakloni. Pa ni oni koji su došli uživo gledati utakmicu u Erevan. | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
