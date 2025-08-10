Obavijesti

SVI ŽELE USPOMENU

FOTO Samo je jedan Luka: Igrač od 120 milijuna eura tražio je Modrićev dres nakon utakmice

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Profimedia

Modrić je u jednom poluvremenu pokazao dio onoga što će donijeti Milanu, iako je njegova momčad doživjela težak poraz (1-4) od Chelseaja

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (39) u nedjelju je debitirao za Milan. 'Rossoneri' su u posljednjoj pripremnoj utakmici ovog ljeta izgubili od Chelseaja (4-1) na Stamford Bridgeu u Londonu, a legendarni "vatreni" ušao je u igru na početku drugog poluvremena.

Modrić je u jednom poluvremenu pokazao dio onoga što će donijeti Milanu, iako je njegova momčad doživjela težak poraz. Ipak, svi su na terenu bili svjesni njegove veličine, a kao što to često bude slučaj, protivnički nogometaši stajali su u redu nadajući se kako će razmjeniti dres s jednim od najboljih svih vremena.

Ipak, tu je čast dobio najbolji nogometaš Cole Palmer (23), koji nosi 'desetku', baš kao Modrić u reprezentaciji i donedavno u Realu. Palmer, koji inače vrijedi 120 milijuna eura prema Transfermarktu, time si je osigurao uspomenu za cijeli život.

Foto: Profimedia

Inače, Modrić je pokrenuo akciju za jedini gol Milana na utakmici. Chelsea je slavio golovima Pedra i Delapa, a autogol je zabio Coubis. Jedini gol za "rossonere" zabio je Fofana.

