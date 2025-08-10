Modrić je u jednom poluvremenu pokazao dio onoga što će donijeti Milanu, iako je njegova momčad doživjela težak poraz (1-4) od Chelseaja
FOTO Samo je jedan Luka: Igrač od 120 milijuna eura tražio je Modrićev dres nakon utakmice
Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (39) u nedjelju je debitirao za Milan. 'Rossoneri' su u posljednjoj pripremnoj utakmici ovog ljeta izgubili od Chelseaja (4-1) na Stamford Bridgeu u Londonu, a legendarni "vatreni" ušao je u igru na početku drugog poluvremena.
Modrić je u jednom poluvremenu pokazao dio onoga što će donijeti Milanu, iako je njegova momčad doživjela težak poraz. Ipak, svi su na terenu bili svjesni njegove veličine, a kao što to često bude slučaj, protivnički nogometaši stajali su u redu nadajući se kako će razmjeniti dres s jednim od najboljih svih vremena.
Ipak, tu je čast dobio najbolji nogometaš Cole Palmer (23), koji nosi 'desetku', baš kao Modrić u reprezentaciji i donedavno u Realu. Palmer, koji inače vrijedi 120 milijuna eura prema Transfermarktu, time si je osigurao uspomenu za cijeli život.
Inače, Modrić je pokrenuo akciju za jedini gol Milana na utakmici. Chelsea je slavio golovima Pedra i Delapa, a autogol je zabio Coubis. Jedini gol za "rossonere" zabio je Fofana.
