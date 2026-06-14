FOTO Schweinsteigeru pogled uz nju često odluta, a Nijemci ih slušaju na Svjetskom prvenstvu

Put Esther Sedlaczek do statusa jedne od vodećih njemačkih TV zvijezda priča je o otpornosti i odlučnosti. Rođena 24. studenog 1985. u Istočnom Berlinu, odrasla je bez oca, što je obilježilo njezino rano djetinjstvo kao izazovno. Prije nego što je započela televizijsku karijeru, radila je kao učiteljica engleskog jezika u Šri Lanki. Njezini počeci u medijima bili su na manjim postajama, prije nego što je stigla na najveću scenu. | Foto: Instagram