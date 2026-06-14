FOTO Schweinsteigeru pogled uz nju često odluta, a Nijemci ih slušaju na Svjetskom prvenstvu

Esther Sedlaczek (40) njemačka je sportska TV zvijezda, suradnica Bastiana Schweinsteigera (41) čiji se brak s Anom Ivanović, kako pišu Nijemci, raspao. Radila je i kao učiteljica u Šri Lanki
Esther Sedlaczek, rođena Berlinka i istaknuta njemačka televizijska voditeljica, privukla je pažnju europske javnosti još tijekom ždrijeba za Euro 2024. u Hamburgu, a bit će prepoznatljivo medijsko lice u Njemačkoj tijekom SP-a 2026. Često je uz legendarnog nogometaša Bastiana Schweinsteigera.
| Foto: Instagram
Esther Sedlaczek, rođena Berlinka i istaknuta njemačka televizijska voditeljica, privukla je pažnju europske javnosti još tijekom ždrijeba za Euro 2024. u Hamburgu, a bit će prepoznatljivo medijsko lice u Njemačkoj tijekom SP-a 2026. Često je uz legendarnog nogometaša Bastiana Schweinsteigera. |
Foto: Instagram
Esther Sedlaczek, rođena Berlinka i istaknuta njemačka televizijska voditeljica, privukla je pažnju europske javnosti još tijekom ždrijeba za Euro 2024. u Hamburgu, a bit će prepoznatljivo medijsko lice u Njemačkoj tijekom SP-a 2026. Često je uz legendarnog nogometaša Bastiana Schweinsteigera.
| Foto: Instagram
Sedlaczek je postala jedno od najprepoznatljivijih lica u sportskom novinarstvu svoje zemlje, a njezina suradnja s nogometnom legendom, s kojim posljednjih godina surađuje u emisijama na televiziji ARD, dodatno je intrigirala javnost.
| Foto: Instagram
Put Esther Sedlaczek do statusa jedne od vodećih njemačkih TV zvijezda priča je o otpornosti i odlučnosti. Rođena 24. studenog 1985. u Istočnom Berlinu, odrasla je bez oca, što je obilježilo njezino rano djetinjstvo kao izazovno. Prije nego što je započela televizijsku karijeru, radila je kao učiteljica engleskog jezika u Šri Lanki. Njezini počeci u medijima bili su na manjim postajama, prije nego što je stigla na najveću scenu.
| Foto: Instagram
Prekretnica se dogodila kada se prijavila na audiciju za Sky TV, gdje su je izabrali među tisućama kandidata. Sedlaczek je brzo izgradila ime prateći utakmice Bundeslige, a uskoro je proširila svoj angažman i na druge sportove te glazbene festivale. Njezina karijera dosegla je novu razinu kada je prešla na javni servis ARD 2021., postavši voditeljica kultne emisije "Sportschau". Njezin ugovor s ARD-om nedavno je produžen do 2029., potvrđujući njezin status ključnog lica sportskog programa.
| Foto: Instagram
Sedlaczek je postala sinonim za prijenose velikih sportskih događaja u Njemačkoj. Tijekom svečanosti ždrijeba za Euro 2024. u Hamburgu vodila je program uz Pedra Pinta. Unatoč dječjoj podvali prankstera Jarva, koji je pustio "pornografske zvukove" u dvorani Elbphilharmonie, Sedlaczek je uspjela zadržati prisebnost i profesionalno odraditi svoj posao, što su mnogi gledatelji pohvalili.
| Foto: Instagram
Njezina uloga nije ograničena samo na nogomet. Kao voditeljica ARD-a, pratila je i Olimpijske igre u Parizu. Njezina sposobnost da publici približi kompleksne sportske formate i njezina upečatljiva pojava, zbog koje su je neki britanski mediji prozvali "njemačkom Laurom Woods", učinili su je iznimno popularnom.
| Foto: Instagram
Jedan od najzapaženijih aspekata njezine novije karijere jest profesionalna suradnja s bivšim njemačkim nogometnim reprezentativcem i svjetskim prvakom iz 2014., Bastianom Schweinsteigerom. Njih dvoje čine voditeljsko-analitičarski par za ARD tijekom velikih nogometnih natjecanja, kao što je bilo Svjetsko prvenstvo 2022. u Katru ili Euro u Njemačkoj.
| Foto: Instagram
Njihova kemija pred kamerama izazvala je veliku pažnju u njemačkim medijima. Časopis Der Spiegel čak je primijetio "rizik od pregrijavanja televizora" kada su njih dvoje zajedno na ekranu. Oboje su redovito dijelili zajedničke fotografije na društvenim mrežama tijekom turnira, pokazujući dobar radni odnos. Schweinsteigera su hvalili zbog stručnih analiza, dok je Sedlaczek vješto vodila razgovore i emisije uživo.
| Foto: Instagram
Ipak, njihova suradnja nije prošla bez kontroverzi. Nakon finala Svjetskog prvenstva 2022., u kojem je Argentina pobijedila Francusku, dogodio se pomalo nezgodan trenutak uživo u programu. Dok je Sedlaczek zaključivala prijenos zahvalivši Schweinsteigeru na suradnji, on je u šali dobacio: "Hvala Esther, bilo je jako zabavno. Sada idemo zajedno na odmor dva tjedna, zar ne?" Vidno iznenađena, Sedlaczek je prvo odgovorila potvrdno, a zatim se brzo ispravila: "Ne, ne, ne. Naravno da ne idemo! Uživaj s obitelji."
| Foto: Instagram
Ovaj trenutak izazvao je lavinu komentara u medijima, a mnogi su smatrali da je komentar bio "flertujući" i potencijalno neugodan s obzirom na to da je Schweinsteiger u braku s bivšom srpskom tenisačicom Anom Ivanović. Čini se da je Sedlaczek šalu prihvatila u dobroj namjeri, jer je kasnije na Instagramu objavila zajedničku sliku uz zahvalu cijelom timu i čestitke Argentini.
| Foto: Instagram
Početkom travnja pojavile su se glasine o krizi u braku Bastiana Schweinsteigera i Ane Ivanović, s kojom ima troje djece. Njemački tabloid Bunte pisao je o njihovom razdvajanju nakon devet godina braka. Ubrzo nakon toga, na internetskim forumima, poput popularnog Tennis Foruma, počele su kružiti nepotvrđene informacije koje su upravo Esther Sedlaczek dovodile u vezu s nogometašem.
| Foto: Instagram
Ni Ana Ivanović ni Bastian Schweinsteiger nisu javno komentirali napise o razvodu, kao ni navodnu umiješanost treće osobe. Sama Esther Sedlaczek, koja je i sama u braku s njemačkim poduzetnikom s kojim ima kćer i sina, nije se oglasila povodom ovih spekulacija. Zanimljivo je da je ranije bila u vezi s njemačkim vratarom Kevinom Trappom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram