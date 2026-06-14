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NOVINARKA I UČITELJICA

FOTO Schweinsteigeru pogled uz nju često odluta, a Nijemci ih slušaju na Svjetskom prvenstvu

Esther Sedlaczek (40) njemačka je sportska TV zvijezda, suradnica Bastiana Schweinsteigera (41) čiji se brak s Anom Ivanović, kako pišu Nijemci, raspao. Radila je i kao učiteljica u Šri Lanki
FOTO Schweinsteigeru pogled uz nju često odluta, a Nijemci ih slušaju na Svjetskom prvenstvu
Esther Sedlaczek, rođena Berlinka i istaknuta njemačka televizijska voditeljica, privukla je pažnju europske javnosti još tijekom ždrijeba za Euro 2024. u Hamburgu, a bit će prepoznatljivo medijsko lice u Njemačkoj tijekom SP-a 2026. Često je uz legendarnog nogometaša Bastiana Schweinsteigera. | Foto: Instagram
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Esther Sedlaczek, rođena Berlinka i istaknuta njemačka televizijska voditeljica, privukla je pažnju europske javnosti još tijekom ždrijeba za Euro 2024. u Hamburgu, a bit će prepoznatljivo medijsko lice u Njemačkoj tijekom SP-a 2026. Često je uz legendarnog nogometaša Bastiana Schweinsteigera. | Foto: Instagram
Komentari 27

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