ATRAKTIVNA NOGOMETAŠICA
FOTO Slomila je srce Bayernovoj zvijezdi, pričalo se da je bila nevjerna, a sad ponovno ljubi
Kanadska nogometašica Jordyn Huitema nakon prekida s Alphonsom Daviesom i kratkih glasina o novim romansama pronašla je stabilnu ljubav u Americi s bejzbolašem Juliom Rodríguezom, dok uspješno gradi karijeru u Seattle Reignu
Kanadska nogometna zvijezda Jordyn Huitema jednako je poznata po svojim vještinama na terenu, gdje s kanadskom reprezentacijom niže uspjehe, kao i po svom ljubavnom životu koji intrigira javnost.
Njezina veza s kolegom Alphonseom Daviesom godinama je bila pod svjetlima reflektora, no njihov prekid pokrenuo je lavinu glasina.
Danas, Huitema piše novo poglavlje s drugom sportskom zvijezdom, pokazujući da je nakon turbulentnog razdoblja pronašla novu sreću.
Priča o Jordyn Huitema i Alphonsu Daviesu započela je 2017. godine u Kanadi.
Upoznali su se dok je Davies još igrao za Vancouver Whitecaps FC, a njihova mladenačka ljubav brzo je procvjetala.
Oboje iznimno talentirani, smatrani su budućnošću kanadskog nogometa. Kada su 2018. godine oboje napravili velike iskorake u karijeri preseljenjem u Europu – Davies u Bayern München, a Huitema u Paris Saint-Germain – njihova veza postala je globalno poznata.
Postali su omiljeni par među nogometnim navijačima, svojevrsni "power couple" koji je dijelio svoj život s obožavateljima.
Pokrenuli su i zajednički YouTube kanal "Jordyn & Alphonso", gdje su kroz vlogove i Q&A sessione pružali uvid u svoju svakodnevicu, jačajući sliku savršenog sportskog para. Njihova priča izgledala je kao moderna bajka.
Nakon gotovo pet godina veze, u svibnju 2022. godine, idila je naglo prekinuta.
Par je potvrdio prekid, a prethodili su mu znakovi koji su dali naslutiti probleme – oboje su izbrisali zajedničke fotografije sa svojih profila na društvenim mrežama.
Ovaj potez pokrenuo je val nagađanja, a ubrzo su se pojavile i zlonamjerne glasine koje su za prekid krivile Huitemu, optužujući je za nevjeru.
Međutim, Alphonso Davies je odlučno stao u obranu svoje bivše djevojke.
U objavi na Twitteru, potvrdio je prekid, ali i demantirao optužbe: "Da, Jordyn i ja smo se razišli. Glasine o njoj nisu istinite. Ona je dobra osoba i imam puno poštovanja prema njoj. Želim joj sve najbolje i molim sve da poštuju našu privatnost."
Mjesecima kasnije, i sama Huitema se oglasila. Odgovarajući na komentar jednog korisnika na TikToku koji ju je optužio da je prevarila Daviesa, kratko je napisala: "Nisam ja ta koja je varala", čime je dala do znanja da priča ima i drugu stranu.
Nakon prekida, Huitema je nakratko bila u središtu medijske pažnje zbog navodne veze sa sinom Davida Beckhama, Romeom.
U kolovozu 2022. viđeni su zajedno u Disney Worldu, što je potaknulo glasine o romansi, no ni jedno ni drugo nikada nisu potvrdili vezu, a priča se brzo stišala.
Ključni trenutak za njezin privatni život dogodio se s promjenom u profesionalnoj karijeri.
U lipnju 2022. Huitema je napustila PSG i potpisala za američki klub Seattle Reign FC.
Preseljenje u Sjedinjene Američke Države otvorilo joj je vrata novoj ljubavi.
Dana 1. studenog 2022. godine, Jordyn je na svom Instagram profilu potvrdila da je u vezi sa zvijezdom bejzbola, Juliom Rodríguezom, igračem Seattle Marinersa.
Objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz opis "Seattle je bio dobar ove godine".
Od tada par redovito dijeli trenutke svoje sreće na društvenim mrežama, a proslavili su i prvu godišnjicu veze, potvrđujući da je njihova ljubav snažna i stabilna.
Jordyn Huitema prošla je kroz javnu vezu i još javniji prekid, no uspjela je pronaći novu sreću.
Dok nastavlja graditi impresivnu nogometnu karijeru, njezin privatni život pokazuje da je nakon turbulentnog razdoblja ponovno pronašla stabilnost i ljubav, daleko od europskih reflektora, u svom novom domu u Seattleu.
