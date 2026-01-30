FOTO Strašna ozljeda u NBA ligi! Zvijezda zadobila frakturu zuba

U sjeni važne pobjede Atlanta Hawksa na gostovanju kod Boston Celticsa 117-106, ostao je brutalan i zastrašujući trenutak iz posljednje četvrtine koji je zgrozio sve prisutne u TD Gardenu. Glavni akteri bili su domaća zvijezda Jaylen Brown i visoki igrač Hawksa, Onyeka Okongwu, koji je iz ovog dvoboja izašao s nekoliko slomljenih zuba i licem natopljenim krvlju.

Do ključnog trenutka došlo je šest minuta i 43 sekunde prije kraja utakmice, pri vodstvu Hawksa. U pokušaju da stvori prostor za sebe pod košem, Jaylen Brown je izveo agresivan okret i pritom svojim laktom svom silinom pogodio Onyeku Okongwua izravno u područje čeljusti. Udarac je bio toliko snažan da je centar Atlante odmah pao na parket, a iz usta mu je potekla krv, ostavivši šokirane suigrače i protivničke igrače.

Nakon pregleda snimke, suci su procijenili da se radilo o pretjerano agresivnom potezu i Brownu dodijelili namjernu pogrešku prve kategorije (Flagrant 1).

Iako je kontakt bio očit, procjena je bila da nije postojala namjera nanošenja ozljede. Sam Brown se nakon utakmice ispričao i izrazio žaljenje zbog posljedica svog poteza, naglašavajući kako poznaje bol takvih ozljeda.

​- Samo košarkaški potez, nažalost. Znam iz vlastitog iskustva s frakturama lica i okrhnutim zubima kolika je to muka. Nije bilo namjerno i nadam se brzom oporavku.

Ono što je uslijedilo nakon udarca pokazalo je nevjerojatnu čvrstinu i predanost mladog centra Hawksa. Unatoč vidljivim bolovima i krvarenju, Okongwu je odbio odmah napustiti igru.

Ustao je, otišao na liniju slobodnih bacanja i pogodio jedno od dva bacanja za svoju momčad prije nego što se uputio u svlačionicu na hitnu medicinsku pomoć. Njegov potez oduševio je suigrače i trenera, koji nije štedio riječi hvale. Klikom OVDJE možete vidjeti kako je gađao slobodna bacanja.

Trener Hawksa, Quin Snyder, pohvalio je hrabrost svog igrača, ali se i našalio kako bi mu podigao raspoloženje.

​- Rekao sam mu da je i dalje zgodan unatoč svemu. Nevjerojatno je čvrst momak. Ostati na terenu u takvom stanju i izvesti bacanja govori sve o njegovom karakteru.

Čeka ga operacija i pauza

Kasniji pregledi potvrdili su ozbiljnost ozljede. Okongwu je zadobio frakturu zuba i kontuziju lica, zbog čega je već u četvrtak ujutro morao na operativni stomatološki zahvat.

Atlanta Hawksi su službeno objavili da će propustiti najmanje sljedeće dvije utakmice, protiv Houstona i Indiane, a njegov povratak ovisit će o brzini oporavka. Njegov izostanak bit će udarac za momčad, pogotovo jer je do trenutka ozljede igrao odličnu utakmicu, upisavši 17 poena i šest skokova.

Ipak, čini se da ni slomljeni zubi nisu uspjeli pokvariti raspoloženje Onyeke Okongwua nakon velike pobjede. Sam igrač je kasnije na društvenim mrežama podijelio fotografiju svojih izbijenih zuba uz poruku kojom je slavio trijumf svoje momčadi, pokazavši tako da ga ni ovako bolan udarac ne može obeshrabriti.

UPOZORENJE: Fotografija sadrži uznemirujući prikaz