ODLAZAK NA OPUS ARENU

Fran Karačić odlazi na posudbu u Osijek. Hajduk: Sve je riješeno

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: NK Osijek

Desni bek Hajduka odlazi na posudbu u Osijek. Osječani mnogo kupuju u zimskom prijelaznom roku i na čelu sa Željkom Sopićem traže bijeg s dna HNL-a. Australac traži minute toliko željene minute da otputuje na SP

Fran Karačić (29) odlazi na posudbu do kraja sezone u Osijek, objavio je na službenoj stranici Hajduk. Otkupna klauzula pri isteku posudbe kreće se u iznosu od oko 400.000 eura. U Hajduk je stigao iz Lokomotive ljetos za 200.000 eura i za 'bile' nastupio 17 puta, zabio dva gola i podijelio jednu asistenciju. Debitantski nastup za Hajduk upisao je u gostujućem ogledu s FC Zirom u Azerbajdžanu, a posljednji put za Splićane igrao je u remiju s Varaždinom u susretu odigranom na Poljudu krajem studenog 2025. godine.

Karačić je odigrao jako dobro prvih desetak utakmica, a nakon ozljede je izgubio kontinuitet. Priliku je umjesto njega dobio i iskoristio mladi Luka Hodak. Karačić se nije pomirio s klupom, pogotovo što je među kandidatima za odlazak na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Australije, a ako bude jedan od putnika na SP Hajduku će na račun sjesti kompenzacija u iznosu oko 400.000 eura. Iznimna mu je želja zaigrati na SP, što nam je i sam nedavno potvrdio

- Nadam se da ću više igrati, smatram da svojim igrama i iskustvom mogu puno pomoći momčadi. Bitno mi je igrati što više jer sam u užem krugu kandidata za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Ako budem igrao kao u prvih desetak utakmica na početku sezone sigurno ću dobiti poziv i ići, a to je san svakog igrača. Vidjet ćemo, sigurno da će puno toga ovisiti o mojim nastupima na proljeće, a ja se nadam najboljem mogućem ishodu.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za reprezentaciju Australije nastupio je 15 puta i postigao jedan gol. Posljednje je za reprezentaciju nastupio u ožujku 2025. godine protiv Kine. U karijeri je igrao za Lučko, Rudeš, Hajduk, Bresciju i Lokomotivu. Prema Transfermarktu vrijedi 750.000 eura, a ugovor s Hajdukom ima do 2028. godine.

