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Francuski mediji: 'Pravi fijasko'. 'Raspad sistema i poniženje'

Piše Issa Kralj,
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Francuski mediji: 'Pravi fijasko'. 'Raspad sistema i poniženje'
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Foto: Carlos Barria
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Francuska doživjela šok u Miamiju: Engleska ih razbila 6-4 i poslala Deschampsa kući bez medalje, a prvih 45 minuta nazvano je potpunim poniženjem

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Francuska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u borbi za brončanu medalju. U golijadi u Miamiju, Engleska je slavila 6-4, a izabranici Didiera Deschampsa kojemu je ovo bila posljednja utakmica na klupi 'trikolora', kući se vraćaju bez medalje. Francuski mediji izvijestili su o utakmici s pomiješanim reakcijama, od opisa vodstva Engleske 4-0 kao "poniženja" do pohvala za pokušaj povratka. Mediji su analizirali utakmicu koju su mnogi ocijenili kao jednu od najneuobičajenijih u povijesti reprezentacije.

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: Carlos Barria

Francuski mediji suglasni su da je igra u prvih 45 minuta protiv Engleske bila izrazito loša. Vodstvo Engleske 4-0 na poluvremenu opisano je terminima poput "fijasko", "raspad sistema" i "potpuno poniženje".

U središtu kritika našla se neorganizirana igra obrane. Mediji su isticali kako su Englezi s velikom lakoćom stvarali prilike, a golovi Declana Ricea, Ezrija Konse i trostrukog strijelca Bukaya Sake potvrdili su stanje francuske momčadi. 

"Nakon što je bio na rubu teškog poniženja, a potom doživio veličanstven povratak u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu, Didier Deschamps s 'les Bleusima' je prošao baš sve - jedan je od naslova u uglednom francuskom L' equipeu. 

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Igrom francuske reprezentacije nisu bili oduševljeni ni navijači na stadionu koji su na društvenim mrežama kritizirali 'trikolore'. 

"Francuska, čak i ako ti nije stalo do ove utakmice... Odvratno je primiti četiri gola u prvom poluvremenu dok su tu navijači koji su putovali i platili da te bodre na stadionu."

"Francuska je primila ukupno četiri gola tijekom cijelog Svjetskog prvenstva. Konaté igra svoju prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske i prima četiri gola u 45 minuta" - neki su od komentara. 

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