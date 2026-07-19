Francuski mediji: 'Pravi fijasko'. 'Raspad sistema i poniženje'

Francuska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u borbi za brončanu medalju. U golijadi u Miamiju, Engleska je slavila 6-4, a izabranici Didiera Deschampsa kojemu je ovo bila posljednja utakmica na klupi 'trikolora', kući se vraćaju bez medalje. Francuski mediji izvijestili su o utakmici s pomiješanim reakcijama, od opisa vodstva Engleske 4-0 kao "poniženja" do pohvala za pokušaj povratka. Mediji su analizirali utakmicu koju su mnogi ocijenili kao jednu od najneuobičajenijih u povijesti reprezentacije.

Foto: Carlos Barria

Francuski mediji suglasni su da je igra u prvih 45 minuta protiv Engleske bila izrazito loša. Vodstvo Engleske 4-0 na poluvremenu opisano je terminima poput "fijasko", "raspad sistema" i "potpuno poniženje".

U središtu kritika našla se neorganizirana igra obrane. Mediji su isticali kako su Englezi s velikom lakoćom stvarali prilike, a golovi Declana Ricea, Ezrija Konse i trostrukog strijelca Bukaya Sake potvrdili su stanje francuske momčadi.

"Nakon što je bio na rubu teškog poniženja, a potom doživio veličanstven povratak u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu, Didier Deschamps s 'les Bleusima' je prošao baš sve - jedan je od naslova u uglednom francuskom L' equipeu.

„Les Bleus” su zamalo izveli nevjerojatan preokret, ali su izgubili od Engleske u potpuno ludoj utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu

Igrom francuske reprezentacije nisu bili oduševljeni ni navijači na stadionu koji su na društvenim mrežama kritizirali 'trikolore'.

"Francuska, čak i ako ti nije stalo do ove utakmice... Odvratno je primiti četiri gola u prvom poluvremenu dok su tu navijači koji su putovali i platili da te bodre na stadionu."

"Francuska je primila ukupno četiri gola tijekom cijelog Svjetskog prvenstva. Konaté igra svoju prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske i prima četiri gola u 45 minuta" - neki su od komentara.