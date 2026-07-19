Ovo finale SP-a bit će povijesno! Yamal protiv Messija, 'gaučosi' mogu ponoviti Peleove Brazilce

Prošlo je 38 dana, odigrane su 103 utakmice i došao je trenutak krunidbe svjetskog prvaka u nogometu na MetLife stadionu u New Jerseyju, kapaciteta 80.663 gledatelja. S jedne strane je Argentina, koja može postati tek treća reprezentacija u povijesti koja je obranila naslov (Italija 1934./1938. i Brazil 1958./1962.), a s druge Španjolska, koja drugi put igra finale. Prvi put u povijesti svjetskih smotri finale igraju aktualni europski i južnoamerički prvak.

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjednik SP-a dobit će nagradu kakvu nitko prije nije imao

Pokretanje videa... VIDEO Pobjednik finala Španjolske i Argentine dobit će nagradu kakvu nitko prije nije imao | Video: 24sata/Reuters

Španjolci žele srušiti vlastiti rekord

"Furija" je do finala stigla tiho i učinkovito, iako turnir za Španjolce nije počeo bajkovito. U prvom kolu odigrali su 0-0 sa Zelenortskim Otocima, zbog čega su mnogi posumnjali u njihove šanse.

No rasli su iz utakmice u utakmicu i pokazali impresivnu čvrstinu, uz samo jedan primljeni gol na cijelom turniru, pa imaju priliku srušiti vlastiti rekord iz 2010., kada su do naslova stigli sa samo dva primljena gola. Put do finala u nokaut fazi vodio ih je preko Austrije (3-0), Portugala (1-0), Belgije (2-1) i favorizirane Francuske (2-0), koju je dio javnosti vidio kao prvog favorita.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Argentinci su, pak, do finala prošli puno dramatičniji put. Gotovo svaka utakmica "gaučosa" u nokaut‑fazi bila je triler, što se vidjelo već protiv Zelenortskih Otoka (3-2 nakon produžetaka). U osmini finala bili su na rubu senzacije: Egipat je vodio 2-0 sve do 79. minute, a onda je Argentina u završnici okrenula i Enzo Fernández u 92. minuti zabio za pobjedu 3-2.

Nova drama uslijedila je u četvrtfinalu protiv Švicarske, koja je izjednačila u 67. minuti i sjajno se držala, čak i nakon isključenja Breela Embola, u 72. minuti dobio je drugi žuti karton zbog simuliranja nakon intervencije VAR‑a. Alvarez u 112. i Martínez u 121. zaključili su priču u produžetku, a kulminacija je stigla u polufinalu protiv Engleske, utakmici za pamćenje.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Argentina je bila na koljenima, pet minuta od ispadanja, da bi izvela spektakularan preokret za 2-1. Momčad Lionela Scalonija možda ne igra najljepši nogomet, ali demonstrira nevjerojatnu mentalnu snagu i tvrdoglavo odbija izgubiti.

Velika borba na sredini terena

Finale bi mogla presuditi bitka na sredini terena. Scalonijeva momčad poznata je po tome da voli preplaviti središnju zonu, stvoriti gužvu i kroz kratke, brze kombinacije oslobađati Messija. Unatoč tome što nemaju pretjerano visoke igrače, Argentinci su jedna od najopasnijih reprezentacija iz ubačaja, a suparnicima teško pada i niz sitnih prekršaja kojima im lome ritam.

U središtu te bitke stilova stoje dva lika koji utjelovljuju prošlost, sadašnjost i budućnost nogometa. S jedne je strane 39‑godišnji Lionel Messi, po mnogima najveći igrač svih vremena, koji i u poznim godinama igra na nevjerojatnoj razini, s osam golova i četiri asistencije duša je i mozak ove Argentine. S druge strane je Lamine Yamal, devetnaestogodišnje čudo od djeteta, igrač čije vrijeme tek dolazi. Ovo će biti njihov prvi međusobni dvoboj, i to na najvećoj mogućoj pozornici.

Foto: Brett Davis/REUTERS

Ulozi su golemi, a povijest nudi fascinantnu pozadinu. Zvuči nevjerojatno da su se ove dvije nogometne velesile na svjetskim prvenstvima susrele samo jednom, davne 1966. godine, kada je Argentina slavila 2-1. Ukupna bilanca u 14 međusobnih ogleda savršeno je izjednačena: šest pobjeda Argentine, šest Španjolske i dva remija.

Nitko nije obranio titulu od Pelea i 1962.

Italija 1934. i 1938. te Brazil 1958. i 1962. zasad su jedine reprezentacije koje su uspjele obraniti naslov svjetskog prvaka, a danas u to ekskluzivno društvo može ući i Argentina.

"Gaučosi" su 2022. slavili protiv Francuske, a i ovoga puta suparnik im stiže sa Starog kontinenta. Ovo je prvo finale još od 1930. u kojem se sastaju dvije reprezentacije kojima je španjolski materinji jezik. Nekoliko se reprezentacija kroz povijest opasno približilo obrani titule. Francuska je zlato iz Rusije 2018. nadogradila srebrom četiri godine kasnije.

Foto: Brett Davis/REUTERS

Brazil je 1994. osvojio naslov, 1998. izgubio finale od Francuza, pa 2002. ponovno zasjeo na tron. Argentina je 1986. pobijedila Zapadnu Njemačku u finalu na stadionu Azteca u Ciudad de Méxicu, da bi četiri godine kasnije na Olimpicu u Rimu izgubila od istog protivnika.

Koliko će zaraditi osvajač SP-a?

Brazil je 1962. došao do titule bez Peléa, koji se ozlijedio u drugom kolu protiv Čehoslovačke. Umjesto njega je u brzinu više ubacio drugi Brazilac, Garrincha, prvi igrač u povijesti koji je na jednome Mundijalu bio i najbolji strijelac te službeno najbolji igrač turnira. U polufinalu je dobio crveni karton zbog udaranja suparnika, no Fifa mu je tad poništila suspenziju kako bi mogao nastupiti u finalu.

Osvajač će svom savezu zaraditi oko 43 milijuna eura za titulu, dok će viceprvaku pripasti nešto manje od 29 milijuna eura. Argentina lovi četvrti naslov. Španjolska cilja drugi naslov svjetskog prvaka nakon onog iz 2010. Španjolci nisu izgubili 37 utakmica u nizu.