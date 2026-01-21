Obavijesti

Sport

Komentari 0
TEŠKE OPTUŽBE

Francuski reprezentativac je optužen za trgovinu ljudima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Francuski reprezentativac je optužen za trgovinu ljudima
Foto: Brett Davis/REUTERS

Lucas Hernandez i njegova partnerica optuženi su za trgovinu ljudima, ilegalno zapošljavanje, te iskorištavanje kolumbijske obitelji

Admiral

Branič francuske nogometne reprezentacije Lucas Hernandez i njegova partnerica optuženi su za trgovinu ljudima, ilegalno zapošljavanje, te iskorištavanje kolumbijske obitelji.

World Cup - UEFA Qualifiers - France Training
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Tužiteljstvo u Versaillesu navodi kako je peteročlana kolumbijska obitelj bila zaposlena bez legalnog statusa između rujna 2024. i studenog 2025. Kolumbijci, koji su obavljali poslove čuvanja djece i zaštitara, nisu imali slobodne dane, a ponekad su radili i do 82 sata tjedno. U izjavi poslanoj Reutersu, branič Paris St. Germaina i francuske reprezentacije i njegova partnerica Victoria Triay odbacili su optužbe.

"Otvorili smo svoj dom i svoje živote ljudima koji su se predstavljali kao prijatelji, koji su tražili našu ljubaznost i prema kojima smo osjećali iskrenu naklonost," rekli su.

POGLEDAJTE GOLOVE VIDEO Evo zašto je najbolji na svijetu! Dembele srušio Lille s dvije bravure, PSG opet na vrhu
VIDEO Evo zašto je najbolji na svijetu! Dembele srušio Lille s dvije bravure, PSG opet na vrhu

Par navodi kako su bili manipulirani emocionalnim pričama i lažnim uvjeravanjima te da nikada nisu djelovali s prezirom prema zakonu.

"Ponašali smo se kao ljudska bića i bolno smo naučili da se suosjećanje može iskoristiti," rekli su.

Hernandez je od srpnja 2023. član pariškog kluba, a igrao je i za Bayern, te Atletico Madrid. Za francusku vrstu je upisao 40 nastupa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju
Hrvatska - Italija 10-13: Naši bez polufinala EP-a! 'Barakude' su zakazale u ključnoj utakmici
POTOPLJENI U BEOGRADU

Hrvatska - Italija 10-13: Naši bez polufinala EP-a! 'Barakude' su zakazale u ključnoj utakmici

Nakon Grčke, Hrvatska je izgubila i od Italije i oprašta se od sna o medalji na Europskom prvenstvu u vaterpolu. Susjedi su pružili mnoštvo prilika, ali "barakude" su zasluženo izgubile, nisu nijednom vodile

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026