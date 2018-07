'Hrabra Hrvatska' u finalu je ušla u nogometnu povijest...

Francuzi ugrabili drugi naslov prvaka pobjedom protiv hrabre Hrvatske, naslov je s kojom britanski The Guardian rezimira utakmicu finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

- Hrvati su preživjeli tri utakmice s odlučujućim produžecima, od čega dvije na kojima su odlučivali penali, kako bi došli do svojeg prvog finala. Njihova je igra u nedjelju bila i bolja. No Francuska se borila s Hrvatskom kad je morala i kažnjavala ih kad je to bilo moguće, sve do posljednjeg zvižduka sudaca - piše New York Times.

BBC i CNN ističu kako je Francuska pobijedila u finalu dodajući kako nije bilo dramatične završnice utakmice u usporedbi s cijelim prvenstvom koje je, podsjećaju, bilo puno preobrata i iznenađenja. Mirror naglašava kako su se Francuzi okrunili naslovom pobjedom koja je 'slomila srca Hrvata'.

Španjolski El Pais piše o pobjedi 's autoritetom', dok španjolski Del Mundo piše kako su Francuzi 'zamrznuli hrvatski zamah' i osvojili svjetski kup.

L'Equipe: Slavili smo protiv ekipe koja nam je predstavljala veći problem od očekivanoga

Dvadeset godina nakon što su se prvi puta okrunili 1998., momčad Francuske je osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka pobjedom od 4-2 nad Hrvatskom u finalu na moskovskom stadionu Lužnjiki, ističu neposredno nakon odigranog finalnog meča francuski listovi L'Equipe i Le Figaro.

List L'Equipe navodi kako je francuska ekipa u nedjelju ispisala novu stranicu francuske nogometne povijesti.

"Pobijedivši Hrvatsku rezultatom 4-2 na kraju finala, koji se početkom drugog poluvremena konačno prelomio u korist Francuske,naša ekipa je uspjela tamo gdje nisu bili uspješni ostali favoriti u Rusiji", navodi list koji dodaje da je to veliki uspjeh u finalu protiv protivnika koji je predstavljao veći problem nego što su očekivali.

Francuski sportski list ističe da je izbornik Didier Deschamps tek treći čovjek na svijetu koji je osvojio pehar kao igrač i kao trener, nakon Brazilca Zagalla i Nijemca Beckenbauera.

"Francuska je ponovo na vrhu svijeta. Dvadeset godina nakon prvog pehara, 'plavi' su uspješno okončali dugo i naporno natjecanje u svoju korist", ističe Le Figaro.

"Zaboravljene su sumnje s početka ovog Svjetskog prvenstva, nogometaši Didiera Deschampsa su ispisali novu stranicu povijesti francuskog nogometa. Nakon što smo dokazali momčadski duh tijekom dvije posljednje utakmice, 'plavi' su obilježili ovo finale svojom ubitačnom realizacijom, dodaje Le Figaro.

Pogocima Griezmanna, Pogbe, Mbappéa i autogolom Mandžukića Francuzi su osvojili Svjetsko prvenstvo, ističe Le Monde.Ofenzivna trojka, kao i cijeli francuski vezni red, u prvom poluvremenu i početkom drugog nisu vladali igrom i prepustili su to Hrvatima. Francuzi su dominirali u duelima i realizaciji jer su gotovo sve prilike i poluprilike pretvorili u pogodak, navodi list.

Mediji BiH: Nogometaši Hrvatske ušli su u povijest

Unatoč porazu od Francuske u finalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji najbolji nogometaši Hrvatske upisali su se u povijest, ocjena je većine elektroničkih medijima u Bosni i Hercegovini nakon utakmice odigrane u nedjelju.

U većini gradova u Bosni i Hercegovini upriličeno je javno praćenje utakmice Hrvatska-Francuska, a u Sarajevu su meč u kojemu se odlučivalo o tome tko će ponijeti titulu najbolje nogometne reprezentacije svijeta zajednički pratili navijači obje reprezentacije.

U miroljubivom okruženju navijači nogometnih timova dvije države tako su pjevali himne i izvikivali poruke potpore, kako hrvatskim tako i francuskim nogometašima pred ekranima u velikom šatoru podignutom u središtu Sarajeva na Trgu oslobođenja. Tisuće nogometnih fanova okupili su se i na središnjim trgovima gradova poput Mostara, Novog Travnika, Žepča, ali i Livna, gdje živi obitelj hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. U tom gradu s ponosom očekuju Dalićev posjet najavljen za 23. srpnja.

