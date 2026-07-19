Francuzi su u Miamiju doživjeli pravi raspad i na poluvremenu protiv Engleza gubili 4-0, a podsjetnik na isti šok stiže iz 1968. kad ih je Jugoslavija također razbila u doigravanju za Europsko prvenstvo
Francuzi ne pamte ovakvu katastrofu još od Jugoslavije
Pravi debakl odvio se na terenu u Miamiju. Francuzi su nakon prvog poluvremena na utakmici za treće mjesto gubili 4-0 od Engleza. Izgleda kao da su francuski reprezentativci već otišli na godišnji, a u obrani je 'curilo' na sve strane.
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Međutim, Francuskoj ovo nije prvi put da je gubila na poluvremenu ovim rezultatom. Identičnim rezultatom je Jugoslavija prije 58 godina vodila protiv 'trikolora'.
Susret se igrao u sklopu ključnog doigravanja za Europsko prvenstvo 24. travnja 1968. godine. U konačnici je Jugoslavija pobijedila 5-1; za Francuze je zabio Di Nallo, a za Jugoslavene Petković (x2), Musemić (x2) i Džajić. Prva utakmica je završila 1-1, pa je Jugoslavija ukupnim rezultatom 6-2 izborila plasman na Euro.
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