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UTAKMICA ZA BRONCU

VIDEO Rice sjajnim golom iz daljine odgovorio kritičarima

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Rice sjajnim golom iz daljine odgovorio kritičarima
Foto: Sam Navarro/REUTERS
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Declan Rice postigao je svoj prvi gol na Svjetskom prventsvu u trećoj minuti utakmice za broncu i odveo Englesku u vodstvo 1-0 protiv Francuske

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Engleska je protiv Francuske u utakmici za brončanu medalju na Mundijalu došla rano u vodstvo sjajnim golom Declana Ricea (27).

Rice je presreo dodavanje blizu sredine terena, prošao nesmetano do ruba kaznenog prostora i snažnim udarcem sa 20-ak metara postigao svoj prvi gol na Svjetskom prvenstvu za vodstvo Engleske 1-0 u trećoj minuti utakmice.

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Gol možete pogledati OVDJE.

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Veznjak je kritiziran u engleskim medijima nakon poraza od Argentine u polufinalu, kada je Graeme Souness doveo u pitanje igra li Rice na pravoj poziciji, a ovaj je gol bio savršen odgovor.

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