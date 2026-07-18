VIDEO Rice sjajnim golom iz daljine odgovorio kritičarima

Engleska je protiv Francuske u utakmici za brončanu medalju na Mundijalu došla rano u vodstvo sjajnim golom Declana Ricea (27).

Rice je presreo dodavanje blizu sredine terena, prošao nesmetano do ruba kaznenog prostora i snažnim udarcem sa 20-ak metara postigao svoj prvi gol na Svjetskom prvenstvu za vodstvo Engleske 1-0 u trećoj minuti utakmice.

Gol možete pogledati OVDJE.

🚨WHAT A GOAL FROM DECLAN RICE VS FRANCE WOW 🤯🔥 pic.twitter.com/qEzusLbbTb — KinG £ (@xKGx__) July 18, 2026

Veznjak je kritiziran u engleskim medijima nakon poraza od Argentine u polufinalu, kada je Graeme Souness doveo u pitanje igra li Rice na pravoj poziciji, a ovaj je gol bio savršen odgovor.