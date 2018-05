Frka na treningu 'elfa': Klose mirio igrače pa dobio udarac

Iz njemačkog stožera pokušali su zataškati incident, ali sve je izašlo u javnost.

Bild piše kako je najdeblji kraj izvukao Miroslav Klose, nekadašnji napadač Njemačke, danas pomoćnik Joachima Löwa, koji je dobio udarac dok je pokušavao razdvojiti Antonija Rüdigera i Joshuu Kimmicha koji su se sukobili na treningu.

Altercation between Joshua Kimmich ana Antonio Rüdiger following a strong challenge in#DieMannschaft training today. Miroslav Klose had to separate them. [BILD] pic.twitter.com/nwOCinyPIs