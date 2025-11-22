Fruk: Kad sam zadnji put zabio hat-trick? Za Dubravu u 2. ligi

Rijeka je razbila Hajduk 5-0 u Jadranskom derbiju i nanijela mu najteži poraz u povijesti HNL-a. Riječani su bilo vrlo raspoloženi večeras i u pet udaraca u okvir zabila pet gola! Dojmove je nakon utakmice podijelio Toni Fruk koji je zabio hat-trick.

- Znali smo kakvo vrijeme nas čeka i htjeli smo igrati visoki presing, u tome smo najbolji. Otvorilo nam se, iskoristili smo situacije i rezultat nas je nagradio - započeo je Fruk za MAX Sport.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Fenomenalno se osjećam, ovo nisam mogao očekivati prije utakmice. Idealno je imati 3-0 na poluvremenu, fenomelanan rezultat, ovo nam je trebalo i moramo nastaviti u istom ritmu.

Davor Vugrinec i Andrej Kramarić zabijali su hat-trick u Jadranskom derbiju.

- Nestvarno zvuči, presretan sam.

Slijedi Lokomotiva?

- Prije toga igramo protiv AEK-a na Rujevici, igramo svakih tri, četiri dana i bit će jako teško. Bitno je da budemo kakvi smo bili danas. Uz podršku naših navijača to ćemo ostvariti.

Kada ste zabili zadnji hat-trick?

- U drugoj ligi za Dubravu Tim Kabel - zaključio je Fruk.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Victor Sanchez istaknuo je ponos zbog velike pobjede.

- Jako sam sretan, pogotovo zbog navijača. Od prvog trenutka otkad sam u Rijeci ukazali su mi na Hajduk i na veliko rivalstvo. Ovo je trenutak za slavlje. Igrači su dugo tražili ovakvu utakmicu kao danas. Janković i Petrovič su nam nedostajali, ali igrači koji su ih zamijenili odlično su odigrali - započeo je trener Rijeke.

Ovo je najveća pobjeda u Jadranskom derbiju ikad?

- Nisam to znao, ali drago mi je što smo dio povijesti.

Koja je bila ideja za ovu utakmicu?

- Danas te momčadi mogu dobro analizirati. Igrači su pametni, znaju igrati u različitim sustavima i pozicijama.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Toni Fruk zabio je hat-trick?

- Čestitao sam svim igračima pa tako i njemu. On je jako dobar dečko, bili su ovo teški dani za dani jer je igrao i za reprezentaciju. Gledao sam ga u reprezentaciji, drago mi je što se plasirao na SP, ali nije nam bilo drago kad se ozlijedio. Jako je važan za nas, ne samo zbog golova, nego i zbog sportskog duha. Želimo nastaviti ovako.

Što ste rekli igračima nakon ovakve pobjede?

- Nismo na tablici gdje bismo željeli biti, ali prvenstvo je dugo. Smanjivat ćemo razlike u odnosu na suparnike, a na kraju ćemo biti na poziciji koju zaslužujemo. Prema xg-u, mi smo "rame uz rame" s momčadima koje se bore za titulu.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Slijedi težak raspored, osam utakmica do kraja polusezone?

- Igrači nisu navikli igrati u ovakvom intenzitetu. Moramo se suočiti s njim, važan je i oporavak, a igrači su profesionalci. Rotirat ćemo, podijeliti minute i boriti se u svim natjecanjima.

- Pripremali smo se za ovaj dvoboj, a sada ćemo se okrenuti AEK-u. Gledao sam neke utakmice od početka sezone, imaju španjolskog trenera. U dobroj su formi, ali borit ćemo se da izborimo prolazak u nokaut fazu - rekao je Sanchez za MAX Sport nakon utakmice - zaključio je trener Rijeke.