IGRAČI NAKON GIBRALTARA

Fruk nakon debakla: 'Ne znam kako da opišem našu predstavu'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Problem je u motivaciji. Sparta je dobra momčad i ideš na glavu, a ove lakše protivnike misliš da ćeš lakše dobiti, a bude teža jer nisi 100 posto, rekao je kapetan Zlomislić

Rijeka nije uspjela pobijediti gibraltarski Lincoln Red Imps u trećem kolu Konferencijske lige. Debakl hrvatskog prvaka koji je višestruko skuplji i kvalitetniji od Lincolna. Nije Rijeka izgfledal dobro u napadu, nedostajalo je želje i sada ima četiri boda u Europi, umjesto šest. Utakmicu su komentirali Toni Fruk i Martin Zlomislić za Arenasport.

- Ne znam kako da opišem našu predstavu. Uvjeti su bili teški, ali to smo i znali. Rekli smo prije da je jako važan pristup jer smo kvalitetnija momčad, a ovakve utakmice su teške za igrati. U nekim situacijama smo se obranili, Zlomislić je obranio penal, ali nismo naučili na greškama i primili smo gol. Nismo bili zadovoljni ni nakon gola, kako smo izgledali u prvom poluvremenu. Spuštali smo im druge lopte, imali su skoro više napada od nas. Tranzicije obrana napad nije bila dobra i smo izgledali dobro danas - rekao je Fruk, koji je zabio gol za Rijeku.

KOMENTAR Lasickasov kiks koštao Riječane, Sanchezov eksperiment zakazao
Lasickasov kiks koštao Riječane, Sanchezov eksperiment zakazao
POGLEDAJTE VIDEO Kažu da su naši suci loši. Ovo je skandalozan penal protiv Rijeke
Kažu da su naši suci loši. Ovo je skandalozan penal protiv Rijeke

Zlomislić je obranio penal pri rezultatu 1-0 i obranio nekoliko dobrih prilika, ali je na kraju kapitulirao.

- Teška utakmica. Imali smo upozorenje jer su pobijedili Lech i znali smo da ih moramo shvatoti ozbiljno. Nismo bili pravi, nismo osvojili ni jednu drugu loptu. Problem je u motivaciji. Sparta je dobra momčad i ideš na glavu, a ove lakše protivnike misliš da ćeš lakše dobiti, a bude teža jer nisi 100 posto. Gledao sam penale prije, odlučio sam se za desnu stranu i obranio. Tri kola, imamo se čemu nadati. Bolje da su ozbiljniji jer smo onda, izgleda, i mi ozbiljniji - rekao je golman Rijeke.

