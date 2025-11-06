Fruk nakon debakla: 'Ne znam kako da opišem našu predstavu'

Rijeka nije uspjela pobijediti gibraltarski Lincoln Red Imps u trećem kolu Konferencijske lige. Debakl hrvatskog prvaka koji je višestruko skuplji i kvalitetniji od Lincolna. Nije Rijeka izgfledal dobro u napadu, nedostajalo je želje i sada ima četiri boda u Europi, umjesto šest. Utakmicu su komentirali Toni Fruk i Martin Zlomislić za Arenasport.

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Ne znam kako da opišem našu predstavu. Uvjeti su bili teški, ali to smo i znali. Rekli smo prije da je jako važan pristup jer smo kvalitetnija momčad, a ovakve utakmice su teške za igrati. U nekim situacijama smo se obranili, Zlomislić je obranio penal, ali nismo naučili na greškama i primili smo gol. Nismo bili zadovoljni ni nakon gola, kako smo izgledali u prvom poluvremenu. Spuštali smo im druge lopte, imali su skoro više napada od nas. Tranzicije obrana napad nije bila dobra i smo izgledali dobro danas - rekao je Fruk, koji je zabio gol za Rijeku.

Zlomislić je obranio penal pri rezultatu 1-0 i obranio nekoliko dobrih prilika, ali je na kraju kapitulirao.

- Teška utakmica. Imali smo upozorenje jer su pobijedili Lech i znali smo da ih moramo shvatoti ozbiljno. Nismo bili pravi, nismo osvojili ni jednu drugu loptu. Problem je u motivaciji. Sparta je dobra momčad i ideš na glavu, a ove lakše protivnike misliš da ćeš lakše dobiti, a bude teža jer nisi 100 posto. Gledao sam penale prije, odlučio sam se za desnu stranu i obranio. Tri kola, imamo se čemu nadati. Bolje da su ozbiljniji jer smo onda, izgleda, i mi ozbiljniji - rekao je golman Rijeke.