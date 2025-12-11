Fruk: 'Zaslužili smo europsko proljeće'. Petrovič: 'Idemo sada po pobjedu i protiv Šahtara...'

Rijeka je na domaćem terenu razbila Celje 3-0 u petom kolu Konferencijske lige. Nakon prvih 45 minuta, u kojima su se tražili, u drugom dijelu momčad Victora Sáncheza u 15 minuta prelomila je utakmicu golovima Daniela Adu-Adjeija i Dejana Petroviča.

Šlag na tortu bio je pogodak u 78. minuti najboljeg igrača Rijeke i hrvatskog reprezentativca Tonija Fruka. Nakon velike pobjede pred kamerama Arene Sport stali su strijelci.

- Vrlo zrela utakmica s naše strane. Dobro smo kontrolirali igru i branili se, posebno u prvom dijelu kada su nas pritiskali. U drugom dijelu dominirali smo, a pomoglo je i isključenje njihova igrača. Bila je ovo sjajna izvedba - rekao je Adu-Adjei.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zadovoljan pobjedom bio je i Slavonac Fruk.

- To je ono što smo priželjkivali. U početku smo imali problema, tražili smo se, pokušavali zaustaviti tranziciju. Na kraju smo se držali onoga što smo se dogovorili i to nam se vratilo - rekao je Fruk.

U prvom dijelu nije imao toliko prostora, no u drugom su se linije razvukle, a onda je zablistao.

- Moji suigrači vrhunski su me iskoristili, vidjeli su gdje ima prostora. Radili smo na treningu i očekivali smo nešto takvo. Popunjavali smo rupe gdje su se otvarale. Vrhunska utakmica svakog igrača i zasluženo europsko proljeće.

Slovenac iz redova Rijeke naglasio je važnost analize koju je Sánchez očito pogodio. Posebno su se ključnima pokazali prekidi iz kojih je Rijeka dvaput zabila.

- Teška utakmica. U prvom poluvremenu imali smo šanse, a u drugom smo ih iskoristili. Na kraju 3-0 i najbitnija su tri boda. Dobro smo ih analizirali i nisu nas iznenadili. Idemo opet na pobjedu protiv Šahtara - zaključio je.