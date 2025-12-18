Obavijesti

DOJMOVI NAKON USPJEHA

Fruk: Zaslužili smo prolazak, a puno nam znači što ćemo uzvrat šesnaestine finala igrati doma

Piše Domagoj Vugrinović,
Vrlo teška utakmica, moram priznati, jako dobar protivnik. Na kraju smo izvukli bod, iako to nije bilo ono što smo ciljali uoči utakmice, kazao je Fruk

Rijeka je remijem bez pogodaka protiv Šahtara u Krakovu izborila plasman u nokaut-fazu Konferencijske lige. Kao 16. momčad ligaške faze, sastav Victora Sancheza ostvario je povijesni uspjeh koji se na Rujevici godinama čekao.

Ovoga puta nije bilo pogodaka, pa se nije mogao istaknuti ni najbolji igrač Rijeke Toni Fruk, no nakon utakmice stao je pred kamere Arena Sporta i podijelio dojmove.

- Vrlo teška utakmica, moram priznati, jako dobar protivnik. Na kraju smo izvukli bod, iako to nije bilo ono što smo ciljali uoči utakmice. Htjeli smo se nadigravati, nismo imali što izgubiti. Bod je zaslužen i zasluženo idemo dalje - rekao je Fruk.

Slavonac u dresu Rijeke istaknuo je kako im je trebalo vremena da se prilagode igri Ukrajinaca, ali i da žali za propuštenim prilikama. Pobjeda bi ih, naime, odvela među osam najboljih i omogućila preskakanje prve runde nokaut-faze.

- Brzi su, traže međuprostore, puno igraju dijagonalne lopte i imaju kvalitetne igrače u situacijama jedan na jedan. Trebalo nam je vremena da to zatvorimo. Imali smo i mi svoje prilike, ali ih nismo iskoristili - dodao je Fruk.

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Šesnaesto mjesto u Konferencijskoj ligi donosi i određene pogodnosti, a najveća je ta što će Rijeka uzvratnu utakmicu šesnaestine finala igrati na domaćem terenu.

- To nam puno znači. Uzvrat kod kuće veliki je vjetar u leđa. Vidjet ćemo što nas još čeka. Bilo je oscilacija od početka natjecanja, ali na kraju smo izvukli maksimum- zaključio je Fruk.

