Rijeka je završila natjecanje na 16. mjestu s devet osvojenih bodova i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Jagiellonije ili Omonije. Ždrijeb playoffa Konferencijske lige održat će se 16. siječnja
ZADOVOLJNI IZVEDBOM
Navijači Rijeke: 'Svaka čast Armadi, najbolji igrač danas'. 'Taktički savršeno, bravo dečki'
Nogometaši Rijeke odigrali su 0-0 u gostima kod Šahtara u 6. kolu Konferencijske lige i izborili europsko proljeće nakon 46 godina čekanja! Navijači hrvatskog prvaka zadovoljni su izvedbom, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Svaka čast Armadi, daleko najbolji igrač danas"
- "Savršeno taktički pripremljeno od Sancheza, treba naglasiti samo 2 primljena gola u 6 utakmica. Čestitke na proljeću iz Zagreba"
- "Bravo Rijeka, bravo Armada!"
- "Europa nas čeka!"
- "Napokon jedna zrela europska utakmica protiv renomiranog suparnika. Nije Šahtar stvorio neku zrelu priliku, a Rijeka je imala "mrtvu" šansu preko Adu-Adjeija"
- "Odlično pripremljeno i odigrano"
- "Taktičko savršenstvo"
- "Krepat ma ne molat", neki su od komentara riječkih navijača.
