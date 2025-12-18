Navijači Rijeke: 'Svaka čast Armadi, najbolji igrač danas'. 'Taktički savršeno, bravo dečki'

Nogometaši Rijeke odigrali su 0-0 u gostima kod Šahtara u 6. kolu Konferencijske lige i izborili europsko proljeće nakon 46 godina čekanja! Navijači hrvatskog prvaka zadovoljni su izvedbom, donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:18 Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici | Video: 24sata/pixsell

"Svaka čast Armadi, daleko najbolji igrač danas"

"Savršeno taktički pripremljeno od Sancheza, treba naglasiti samo 2 primljena gola u 6 utakmica. Čestitke na proljeću iz Zagreba"

"Bravo Rijeka, bravo Armada!"

"Europa nas čeka!"

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

"Napokon jedna zrela europska utakmica protiv renomiranog suparnika. Nije Šahtar stvorio neku zrelu priliku, a Rijeka je imala "mrtvu" šansu preko Adu-Adjeija"

"Odlično pripremljeno i odigrano"

"Taktičko savršenstvo"

"Krepat ma ne molat", neki su od komentara riječkih navijača.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Rijeka je završila natjecanje na 16. mjestu s devet osvojenih bodova i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Jagiellonije ili Omonije.