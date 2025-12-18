Obavijesti

ZADOVOLJNI IZVEDBOM

Navijači Rijeke: 'Svaka čast Armadi, najbolji igrač danas'. 'Taktički savršeno, bravo dečki'

4
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Rijeka je završila natjecanje na 16. mjestu s devet osvojenih bodova i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Jagiellonije ili Omonije. Ždrijeb playoffa Konferencijske lige održat će se 16. siječnja

Nogometaši Rijeke odigrali su 0-0 u gostima kod Šahtara u 6. kolu Konferencijske lige i izborili europsko proljeće nakon 46 godina čekanja! Navijači hrvatskog prvaka zadovoljni su izvedbom, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Svaka čast Armadi, daleko najbolji igrač danas"
  • "Savršeno taktički pripremljeno od Sancheza, treba naglasiti samo 2 primljena gola u 6 utakmica. Čestitke na proljeću iz Zagreba"
  • "Bravo Rijeka, bravo Armada!"
  • "Europa nas čeka!"
Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE
  • "Napokon jedna zrela europska utakmica protiv renomiranog suparnika. Nije Šahtar stvorio neku zrelu priliku, a Rijeka je imala "mrtvu" šansu preko Adu-Adjeija"
  • "Odlično pripremljeno i odigrano"
  • "Taktičko savršenstvo"
  • "Krepat ma ne molat", neki su od komentara riječkih navijača. 
Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Rijeka je završila natjecanje na 16. mjestu s devet osvojenih bodova i u prvoj rundi nokaut faze igrat će protiv Jagiellonije ili Omonije. 

