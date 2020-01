Španjolci su razbili Bjeloruse: Hrvatskoj neće odgovarati remi

Hrvatska i Španjolska u srijedu od 16 sati igrat će za prvo mjesto u skupini I drugog kruga Europskoga rukometnog prvenstva u Beču, a Španjolci su u ponedjeljak pobjedom nad Bjelorusijom 37-28 matematički potvrdili polufinale.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U prvom poluvremenu baš i nisu potvrdili autoritet europskog prvaka, imali su samo gol prednosti (17-16). Bjelorusi su bolje ušli u utakmicu i vodili 5-2, nakon čega su se Španjolci malo trgnuli i potom izmjenjivali vodstvo sve do odmora. Ferrán Solé bio je sjajan sa sedam golova, a Mikita Valjupov zabio je pet.

No nakon gola Karaleka za 19-19 Španjolci su napravili veliku seriju 6-1 i otišli na velikih 25-20 dvadesetak minuta prije kraja. Prednost su do kraja polako dizali do čak +10 i pobjedu nisu dovodili u pitanje. Štoviše, zabili su i rekordan broj golova na jednoj utakmici ovog Eura.

Što to znači za Hrvatsku? Španjolci su, kao i mi, ostali stopostotni i imaju puno bolju gol-razliku od nas pa će im za prvo mjesto u srijedu biti dovoljan i remi, dok će našima igrati samo pobjeda.

Solé je na koncu zabio sedam golova, koliko i nepogrešivi Raúl Entrerríos (7/7), a Gonzalo Pérez de Vargas imao je 15 obrana. Kod Bjelorusije je najefikasniji bio Valjupov s osam golova, a Vladislav Kuleš dodao je šest. Vjačeslav Saldacenka skupio je tek pet obrana.

Tema: Rukometni Euro 2020.