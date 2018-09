Fury: Joshua, kukavico jedna! Glavu bih ti otrgnuo, se*onjo...

Anthony Joshua pobijedio je Aleksandera Povjetkina na Wembleyu prekidom u sedmoj rundi, nakon što je prijašnjih šest bio nadboksan i u dosta teškoj situaciji.

No Britanac je pričekao da se Rus ispuše i serijom strašnih udaraca prvo srušio izazivača da bi nakon toga natjerao suca da prekine meč. Obranio je Joshua WBA, WBO i IBF pojaseve u tom meču i pobijedio 22 put u isto toliko borbi.

Nakon meča rekao je da bi želio Deontaya Wildera za sljedećeg protivnika, Amerikanca koji drži WBC pojas, jedini koji Joshui fali.

Deontay Wilder ima zakazanu borbu protiv bivšeg prvaka Tysona Furyja 1. prosinca u dvorani Staples Center u Los Angelesu.

Ako pobijedi Furyja, vrlo vjerojatno ide u ring s Joshuom sljedeće godine. Wilder je neporažen u profesionalnoj karijeri, dobio je svih 40 mečeva, od čega 39 nokautom.

Neporažen je i Tyson Fury, slavio je u svih 27 dvoboja, ali nakon senzacionalne pobjede protiv Klička u studenome 2015. godine njegova karijera je krenula nizbrdo.

Fury: Nikad me nećete vidjeti u ringu s Joshuom

Zbog pozitivnog dopinškog testa (kokain) bio je suspendiran i u ring se je vratio nakon dvije i pol godine pauze. Tako je 9. lipnja ove godine svladao Sefera Seferija, a 18. kolovoza u Belfastu pobijedio je Talijana Francesca Pianetu.

Oglasio se Fury nakon meča Joshue i Povjetkina i žestoko napao prvaka.

- Anthony Joshua i njegov tim najobičniji su se*onje! Nikad me neće vidjeti u ringu protiv tog tipa kojem bih otkinuo glavu. Prespor je za mene. Mogu mi se javiti kad im narastu muda. No ne zamjeram im, tko bi htio u ring sa mnom? Pa ja sam svjetski prvak, imam 27 od 27 - počeo je monolog na Instagramu Tyson Fury.

Nije mu se svidjelo što ga Joshuanije ni spomenuo kao potencijalnog protivnika.

- Čujem da priča, ako ne bude Wilder, neka bude Dillian Whyte. Nitko ne spominje mene, svjetskog prvaka. Ali nema šanse da me vidite u ringu s njim, to se nikad neće dogoditi! Samo neka se on bori s 39-godišnjacima upola manjim od njega. Ja se borim protiv jednog od najvećeg teškaša današnjice, Wildera. Joshua nije ni blizu. Spor je i predvidljiv, vidi se da me izbjegava. No da sam ja Joshua, isto bih napravio. Propalico, ne znaš boksati i ustrtario si se. Bila bi to lagana pobjeda - rekao je Fury.