Fury sanja o Teatru snova: Meč s Wilderom želi u Manchesteru

Manchester United mogao bi ugostiti treću borbu Deontaya Wildera i Tysona Furyja prema željama irskog boksača. Borba bi se trebala održati već ovoga ljeta, a Fury bi naslov htio braniti pred domaćom publikom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ideju o Old Traffordu kao mjestu održavanja nove borbe u javnost je plasirao promotor Gypsy Kinga, Frank Warren. Borba bi trebala biti 18. srpnja, ali naravno to je tek okvirno budući da još nije ništa službeno.

- Shelly Finkel me nazvao jutro nakon borbe i rekao da bi htio što raniji uzvrat - rekao je Warren za Metro.

- U tom slučaju idemo u Veliku Britaniju. Neka to bude obrana naslova Furyja pred domaćom publikom. Volio bih da to bude na Old Traffordu. To je uvijek bio Tysonov san - rekao je njegov promotor.

Foto: Richard Pelham/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Osim toga, priznao je i kako bi Fury rado ušao u ring s Anthonyjem Joshuom koji ima WBO, WBA i IBF pojas trenutno kod sebe. Bila bi to najveća borba u povijesti britanskog boksa.

- Fury je rekao odmah nakon borbe s Wilderom da se želi boriti s Joshuom. On je njegova iduća meta. Želi skupiti sve pojase, ali veseli se i novoj borbi s Wilderom - rekao je Furyjev promotor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.