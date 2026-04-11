Obavijesti

Sport

Komentari 2
NOĆ VELIKOG BOKSA

Fury se vraća u ring! Evo protiv koga se bori i gdje ga gledati

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Fury se vraća u ring! Evo protiv koga se bori i gdje ga gledati
2
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov nokautira gotovo sve, ali 'Gypsy King' se nada biti iznimka

Londonski stadion Tottenhama u subotu je domaćin jednog od najzanimljivijih boksačkih događaja godine. Tyson Fury (37), čovjek koji se toliko puta oprostio od boksa da mu nitko više ne vjeruje kada kaže da odlazi, opet je tu. Ovaj put pred njim stoji Rus Arslanbek Makhmudov (36), opasan udarač kojeg se ne smije podcjenjivati. 

Borbu mogu pratiti svi pretplatnici Netflixa bez ikakvog doplatka. Radi se o prvom velikom boksačkom eventu koji Netflix prenosi uživo s britanskog tla. Ulasci u ring očekuju se oko 22 sata po lokalnom, odnosno 23 sata po hrvatskom vremenu, a dvoboj je planiran na 12 rundi.

Tyson Fury & Arslanbek Makhmudov Weigh-In
Foto: Andrew Couldridge

Fury u ring kreće s karijernim omjerom 34 pobjede, dva poraza i jednom neriješenom borbom. Čak je 24 mečeva završio nokautom. Godinu i pol nije boksao, a zadnji put kada je stao u ring završilo je porazom od Oleksandra Usyka, njegovim drugim zaredom. Bila su to prva dva poraza u čitavoj karijeri 'Gypsy Kinga'. Zadnji put pobijedio je u listopadu 2023. kada je bio bolji od Francisa Ngannoua.

Što Fury želi od ostatka karijere, nije posve jasno. Spekulira se o velikom dvoboju s Anthonyjem Joshuom, a i Usyk je javno rekao da bi treći meč s Furyjem bio zanimljiv. No prije svega toga mora proći kroz Makhmudova, a to nije nimalo jednostavan zadatak.

Makhmudov je 36-godišnji teškaš rodom iz Dagestana koji danas živi i trenira u Kanadi. Karijerni omjer govori 21 pobjedu i dva poraza, a u čak 19 navrata završio je meč prije isteka posljednje runde. Nekoć je izgledao kao jedan od najopasnijih teškaša na svijetu, no dva uzastopna poraza zaustavila su mu uzlet. Dok je poraz od Agita Kabayela bio donekle razumljiv, onaj od Guida Vianella ostaje teška mrlja na životopisu. Pobjedom nad Daveom Allenom prošle jeseni vratio se na pravi put i zaradio pozivnicu za subotnji spektakl.

Tyson Fury & Arslanbek Makhmudov Press Conference
Foto: Andrew Couldridge

Popratni program jednako je atraktivan. Conor Benn, s omjerom 24 pobjede i jednim porazom, u sunaslovnoj borbi dočekuje iskusnog Regisa Prograisa koji iza sebe ima 30 pobjeda i tri poraza. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH
TKO JE FATALNA INES?

FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH

Nogometaš Vitaly Janelt, koji vrijedi 22 milijuna eura, postao je državljanin BiH zbog ljubavi. Supruga Ines, rodom Kovač iz Sarajeva, bila je ključna u njegovoj odluci da zaigra za "zmajeve". Očekuju i prinovu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026