Fury se vraća u ring! Evo protiv koga se bori i gdje ga gledati

Londonski stadion Tottenhama u subotu je domaćin jednog od najzanimljivijih boksačkih događaja godine. Tyson Fury (37), čovjek koji se toliko puta oprostio od boksa da mu nitko više ne vjeruje kada kaže da odlazi, opet je tu. Ovaj put pred njim stoji Rus Arslanbek Makhmudov (36), opasan udarač kojeg se ne smije podcjenjivati.

Borbu mogu pratiti svi pretplatnici Netflixa bez ikakvog doplatka. Radi se o prvom velikom boksačkom eventu koji Netflix prenosi uživo s britanskog tla. Ulasci u ring očekuju se oko 22 sata po lokalnom, odnosno 23 sata po hrvatskom vremenu, a dvoboj je planiran na 12 rundi.

Fury u ring kreće s karijernim omjerom 34 pobjede, dva poraza i jednom neriješenom borbom. Čak je 24 mečeva završio nokautom. Godinu i pol nije boksao, a zadnji put kada je stao u ring završilo je porazom od Oleksandra Usyka, njegovim drugim zaredom. Bila su to prva dva poraza u čitavoj karijeri 'Gypsy Kinga'. Zadnji put pobijedio je u listopadu 2023. kada je bio bolji od Francisa Ngannoua.

Što Fury želi od ostatka karijere, nije posve jasno. Spekulira se o velikom dvoboju s Anthonyjem Joshuom, a i Usyk je javno rekao da bi treći meč s Furyjem bio zanimljiv. No prije svega toga mora proći kroz Makhmudova, a to nije nimalo jednostavan zadatak.

Makhmudov je 36-godišnji teškaš rodom iz Dagestana koji danas živi i trenira u Kanadi. Karijerni omjer govori 21 pobjedu i dva poraza, a u čak 19 navrata završio je meč prije isteka posljednje runde. Nekoć je izgledao kao jedan od najopasnijih teškaša na svijetu, no dva uzastopna poraza zaustavila su mu uzlet. Dok je poraz od Agita Kabayela bio donekle razumljiv, onaj od Guida Vianella ostaje teška mrlja na životopisu. Pobjedom nad Daveom Allenom prošle jeseni vratio se na pravi put i zaradio pozivnicu za subotnji spektakl.

Popratni program jednako je atraktivan. Conor Benn, s omjerom 24 pobjede i jednim porazom, u sunaslovnoj borbi dočekuje iskusnog Regisa Prograisa koji iza sebe ima 30 pobjeda i tri poraza.