Gabrijel Veočić najbolji boksač prvenstva, a Knežević tehničar

Za najboljeg boksača 36. Pojedinačnog prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu proglašen je najbolji hrvatski boksač Gabrijel Veočić (25), idol Brođana koji je prvi put nastupio pred svojom publikom i suvereno osvojio 16. titulu prvaka u svim kategorijama.

Veočić je u finalu poluteške kategorije demonstrirao vrhunsku klasu dominacijom nad Šimom Morovićem iz Leonarda Zagreb koji je unatoč dva nokdauna junački izdržao sve tri runde Veočićevih kanonada. Gabrijel Veočić baš se trudio u najboljem svjetlu pokazati u svom gradu i izložiti sav raskošni arsenal boksačkih vještina zbog kojih se i nalazi u vrhu svjetske poluteške kategorije.

Najbolji tehničar PH-a je drugu godinu zaredom Petar Krešimir Knežević (Sveti Donat Zadar), vladar srednje kategorije do 75 kg koji je osvojio svoju devetu titulu prvaka Hrvatske. U finalu nije imao protivnika, jer viceprvak, Varaždinac Valentino Florijanić nije mogao nastupiti zbog ozbiljne ozljede oka iz prethodna dva meča u Vijušu. Obojica neprikosnovenih prvaka, Veočić i Knežević bili su najbolji boksač i tehničar Prvenstva Hrvatske i prošle 2025. godine u Zagrebu.

Za najborbeniji par PH-a u Slavonskom Brodu proglašeni su teškaši Petar Leskur (Grom Split) i Zvonimir Rebolj (Osijek) za žestoko finale u kojem je Leskur, dosadašnji prvak do 85 kg, pobijedio lanjskog prvaka do 90 kg, osječkog specijalca Rebolja podijeljenom odlukom sudaca 4-1. U nemilosrdnom okršaju sijevali su opaki udarci, obojica se nisu štedjeli do kraja, a zasluženo je novu titulu ponio bivši splitski Grom koji od ove godine trenira u Saloni

Slavonci su ponovo dominirali na ‘svom’ Prvenstvu u Brodu – uz Gabrijela Veočića (80 kg) lanjske titule pred svojim navijačima obranili su Brođanin Ivica Arbanas (55 kg, Gladijator Zagreb), Filip Poturović (65 kg, Nova Gradiška) i osječki div Luka Pratljačić (+90 kg) , koji u finalu nije imao protivnika, kao što objektivno nema više ni približnu konkurenciju u Hrvatskoj

Dva zlata jedini je osvojio BK Sveti Donat Zadar: Petar Krešimir Knežević (75 kg) i Fabijan Tomkić (70 kg), prije dva tjedna najbolji boksač Prvenstva Hrvatske U-23 u Zadru.

Titule su osvojili i Antonio Grabić (Leonardo Zagreb) dominantno u kategoriji do 85 kg, te novi stari prvak Patrik Licul (Pula) koji je u 60 kg svladao dosadašnjeg prvaka Vidu Prkačina (Torcida Split), nedavno i prvaka Hrvatske za seniore U-23 u Zadru, te mu se revanširao za lanjski poraz u finalu.

Najviše, po tri predstavnika u finalima imali su Leonardo Boxing Club (Grabić zlato, Nikolić i Morović srebra), te Boksački klub Torcida Split (svi srebrni, Prkačin, Mimica i Matea Kačan).

U ženskim finalima nove prvakinje su Tajana Koščak (Omega box Varaždin) pobjedom protiv Zadranke Lucije Atlije (Bandog Zadar) do 54 kg te Lucija Ščrbec (Titan Gym Zagreb) svladavši debitanticu Mateju Kačan (Torcida Split) koja se podignula u kategoriju do 75 kg kako bi mogla boksati finale Prvenstva Hrvatske.