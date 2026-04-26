Gabrijel Veočić osvojio srebro na Svjetskom kupu u Brazilu!

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić poražen je odlukom sudaca je u finalu Svjetskog kupa u Brazilu u kategoriji do 80 kilograma.

Veočić (24) je u borbi za naslov izgubio protiv domaćeg predstavnika Wanderleyja Pereire u Foz do Iguaçuu.

Veočić je do finala stigao kao prvi nositelj poluteške kategorije, a pobjeđivao Talijana Tumminella, Kineza Hao Ran Dua i Kanađanina Josha Oforija.

Najbolji hrvatski boksač, dvostruki prvak Europe, olimpijac i osvajač medalje na Svjetskom prvenstvu vratio se vrhunskom boksu nakon sedmomjesečne stanke operacija slijepog crijeva poslije Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.