Najbolji hrvatski boksač, dvostruki prvak Europe, olimpijac i osvajač medalje na Svjetskom prvenstvu vratio se vrhunskom boksu nakon nakon sedmomjesečne stanke operacija slijepog crijeva poslije Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.
VRATIO SE BOKSU
Gabrijel Veočić osvojio srebro na Svjetskom kupu u Brazilu!
Hrvatski boksač Gabrijel Veočić poražen je odlukom sudaca je u finalu Svjetskog kupa u Brazilu u kategoriji do 80 kilograma.
Veočić (24) je u borbi za naslov izgubio protiv domaćeg predstavnika Wanderleyja Pereire u Foz do Iguaçuu.
Veočić je do finala stigao kao prvi nositelj poluteške kategorije, a pobjeđivao Talijana Tumminella, Kineza Hao Ran Dua i Kanađanina Josha Oforija.
Najbolji hrvatski boksač, dvostruki prvak Europe, olimpijac i osvajač medalje na Svjetskom prvenstvu vratio se vrhunskom boksu nakon sedmomjesečne stanke operacija slijepog crijeva poslije Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.
