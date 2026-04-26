Obavijesti

Sport

Komentari 1
VRATIO SE BOKSU

Gabrijel Veočić osvojio srebro na Svjetskom kupu u Brazilu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gabrijel Veočić osvojio srebro na Svjetskom kupu u Brazilu!
Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najbolji hrvatski boksač, dvostruki prvak Europe, olimpijac i osvajač medalje na Svjetskom prvenstvu vratio se vrhunskom boksu nakon nakon sedmomjesečne stanke operacija slijepog crijeva poslije Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić poražen je odlukom sudaca je u finalu Svjetskog kupa u Brazilu u kategoriji do 80 kilograma.

Veočić (24) je u borbi za naslov izgubio protiv domaćeg predstavnika Wanderleyja Pereire u Foz do Iguaçuu.

Veočić je do finala stigao kao prvi nositelj poluteške kategorije, a pobjeđivao Talijana Tumminella, Kineza Hao Ran Dua i Kanađanina Josha Oforija.

Najbolji hrvatski boksač, dvostruki prvak Europe, olimpijac i osvajač medalje na Svjetskom prvenstvu vratio se vrhunskom boksu nakon sedmomjesečne stanke operacija slijepog crijeva poslije Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026