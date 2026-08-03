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Gaf Uefe: Hajduku su u ždrijebu pripisali protivnika 'modrih'

Piše Issa Kralj,
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Gaf Uefe: Hajduku su u ždrijebu pripisali protivnika 'modrih'
Foto: Screenshot: Uefa
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Uefa se osramotila: u ždrijebu Hajduku pripisala krivi Žalgiris! Ako prođu dalje, Splićani i Rijeka doznali su moguće rivale

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U švicarskom Nyonu održao se ždrijeb play-offa Konferencijske lige. Dva hrvatska kluba saznala su svoje protivnike ako uspješno savladaju Žalgiris i Ilves. Ako Hajduk u četvrtak pobjedi Žalgiris, u sljedećem kolu igrat će protiv pobjednika susreta Rakow-Hammarby, odlučeno je tako ždrijebom. Rijeka u slučaju pobjede ide na boljeg iz susreta  Bohemians - Midtjylland.

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Međutim, ždrijeb u švicarskom gradu obilježio je neobičan propust Uefe. Uz Hajdukovo ime na ždrijebu stajalo je Kauno Žalgiris – aktualni litavski prvak, klub koji vodi Željko Sopić i koji u trećem pretkolu Lige prvaka igra protiv Dinama. Splićani će u trećem pretkolu Konferencijske lige protiv Žalgiris Vilniusa, drugog kluba koji dolazi iz iste zemlje, Litve. 

Riječ je o dva različita kluba, koja dolaze iz iste države, ali ne i iz istog grada. Kauno Žalgiris dolazi iz Kaunasa, Žalgiris Vilnius iz Vilniusa. Prema svemu sudeći, krovna europska nogometna organizacija tu razliku nije primijetila na vrijeme. 

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