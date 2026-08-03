Gaf Uefe: Hajduku su u ždrijebu pripisali protivnika 'modrih'

U švicarskom Nyonu održao se ždrijeb play-offa Konferencijske lige. Dva hrvatska kluba saznala su svoje protivnike ako uspješno savladaju Žalgiris i Ilves. Ako Hajduk u četvrtak pobjedi Žalgiris, u sljedećem kolu igrat će protiv pobjednika susreta Rakow-Hammarby, odlučeno je tako ždrijebom. Rijeka u slučaju pobjede ide na boljeg iz susreta Bohemians - Midtjylland.

Međutim, ždrijeb u švicarskom gradu obilježio je neobičan propust Uefe. Uz Hajdukovo ime na ždrijebu stajalo je Kauno Žalgiris – aktualni litavski prvak, klub koji vodi Željko Sopić i koji u trećem pretkolu Lige prvaka igra protiv Dinama. Splićani će u trećem pretkolu Konferencijske lige protiv Žalgiris Vilniusa, drugog kluba koji dolazi iz iste zemlje, Litve.

🟢 UEFA used the wrong club in the official draw. Hajduk are playing Žalgiris Vilnius, but the draw lists Kauno Žalgiris instead. Kauno Žalgiris are competing in the UEFA Champions League, where their opponent is Hajduk's rival, Dinamo Zagreb. pic.twitter.com/MoRv7fLAW3 — Hajdučki Korner (@HajduckiKorner) August 3, 2026

Riječ je o dva različita kluba, koja dolaze iz iste države, ali ne i iz istog grada. Kauno Žalgiris dolazi iz Kaunasa, Žalgiris Vilnius iz Vilniusa. Prema svemu sudeći, krovna europska nogometna organizacija tu razliku nije primijetila na vrijeme.