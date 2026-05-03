Garcia: A sad dobiti Dinamo na Maksimiru. Već smo bili blizu. A jedan me moj igrač dugo mrzio

Gonzalo Garcia može malo odahnuti jer je, nakon tri utakmice bez pobjede u HNL-u, dohvatio tri boda s Hajdukom protiv Varaždina (3-1) i tako se vratio na -15 pred Dinamom u situaciji u kojoj više ne može ni gore ni dolje na ljestvici. No jasno mu je kako ima za što igrati, kako je riječ o slaganju momčadi za iduću sezonu.

- Nismo najbolje ušli u utakmicu. Pritiskali smo na drugačiji način, htio sam isprobati nešto drugo. U prvih 20 minuta smo primili gol, imali su protivnici neke trenutke, ali smo stvarali i prilike i bili dobri u napadu. Polako smo hvatali ritam utakmice i postajali sve bolji, stvarali dobre prilike. Radili smo i pogreške, ali smo protiv brze i kvalitetne momčadi igrali dobro i pokazali dobru energiju. Debitirao je Gabrić, Šarlija je igrao s bolovima, ne osjeća se na 100 posto. Ali u redu. Lijepo je opet pobijediti - rekao je Garcia za MAXSport.

Debitirao je Roko Gabrić (18), minutažu je opet dobio i Ukrajinac Adam Huram. Mladi igraju sve više.

- To je zato što igraju dobro, nikom ništa ne dajem zabadava. Imali smo mogućnost zbog ove situacije i želimo ih vidjeti. Naravno, igram s mlađim igračima, ali ne stavljam ih samo zato. Moraju pokazati glad i mentalitet, sretan sam što su igrali - rekao je Španjolac.

Iduću subotu slijedi vječni derbi na Maksimiru protiv Dinama koji je već osigurao naslov.

- Uvijek posebna utakmica, čak i sad kad su osvojili naslov. Bit će malo drugačije. Nismo zaslužili pobjedu u prošloj utakmici iako smo u nekim trenucima bili blizu, igralo se i 120 minuta. Ići ćemo tamo i pokušati ih pobijediti - zaključio je Garcia.

Njegov kolega Nikola Šafarić je kazao:

- Sadržajna utakmica, navijači su mogli uživati koji su došli tu, a i pred malim ekranima. Zadovoljan sam načinom na koji smo se prezentirali. Odigrali smo bolje nego u nekim utakmicama kad smo pobijedili Hajduk. Falilo nam je malo mirnoće, završni pas da idemo sami na golmana, kako smo i zabili gol. Kad ne zabiješ, Hajduk će te kazniti i tako je bilo danas.

- Bila je otvorena utakmica od prve do zadnje minute. Da smo i mi zabili drugi gol i izjednačili, okrenulo bi se na našu stranu. Hajduk je rasterećen kao drugi, šteta što to nismo zabili.

Bez obzira na poraz, pomogao mu je poraz Lokomotive od Rijeke jer je na šest bodova prednosti pred lokosima tri kola do kraja. A upravo u idućem kolu Varaždin stiže u Barokni grad.

- To nam je utakmica sezone, tako ćemo se i pripremati za nju. Prošle godine napravili smo sjajan rezultat, bilo bi ravno podvigu ako to uspijemo ponoviti, osigurati mjesto koje vodi u Europu. Odigrali smo odlično protiv Dinama i Hajduka, ako tako nastavimo, vjerujem da ćemo pobijediti.

Varaždin je u završnici utakmice ostao s igračem manje zbog isključenja Filipa Mladenovskog.

- Mladenovski je bespotrebno dobio crveni karton (faul na Hodaku u 92. minuti, op.a.), dobro je da nije ozlijedio protivničkog igrača. Vraća se Punčec i vjerujem da ćemo složiti dobru momčad - zaključio je Šafarić.

Evo što je Garcia rekao na konferenciji za medije.

Prva pobjeda nad trenerom Šafarićem u osmom pokušaju?

- Ne razmišljam o tome, imali smo puno remija, puno situacija u kojima sam mogao i pobijediti... U prva tri ogleda u ovoj sezoni nismo bili pravi, u zadnje dvije smo zaslužili više ali smo primili dva fantastična gola. I danas je bilo otvoreno, nismo uspijevali zatvoriti utakmicu. Jako teška utakmica za nas.

Koliko ste zadovoljni mladim Gabrićem, hoće li dobiti priliku i u Zagrebu?

- Ne razmišljam o Dinamu. Dobro je radio, dobio je priliku, mislim da je odradio jako dobro. Debi uvijek impresionira igrače, pogotovo pred domaćom publikom. Dobio je priliku jer je zaslužio na treningu.

Dva brata na golu oba kluba?

- Moram reći da je Varaždinov Silić odradio jako dobar posao, da je dobro branio, roditelji moraju biti ponosni.

Jeste li zadovoljni utakmicom?

- Zadovoljan sam, bio sam ljutit jer nismo bili motivirani u nekim ranijim utakmicama. Danas jesmo. U prvih dvadesetak minuta nismo bili pravi, ali smo nastavili pritiskati. Nakon toga smo igrali dobro, napadali s dosta igrača, pokazali smo da uživamo u igri. Nije bilo lako, dugo je bilo 2-1 protiv opasnog suparnika, ali uživao sam.

Dario Marešić odigrao je odličnu utakmicu?

- Odigrao je jako dobru utakmicu, znam ga dobro, nastojimo ga unaprijediti. On je jako dobar na lopti, dugim pasovima, to nije lako naći kod stopera. Sretan sam zbog njega i što je s nama. Nije ovo prva takva utakmica. Odličan je igrač ali mora se još adaptirati, ovo je drugačija sredina nego Istra.

Dario Melnjak dobiva sve više prilika, šuška se o novom ugovoru za njega?

- Iza Melnjaka je teška godina, dugo me mrzio, nije bio sretan. Hrgović je imao jako dobru sezonu sve dok nije osjetio bol u koljenu i bio je u prednosti, ali Melnjak je bio tu, odličan je timski igrač, jako kvalitetan i luksuz je da je on tu, da pruža podršku i da služi kao primjer mladima. Ako mu ponude novi ugovor to bi bilo pametno...

Čeka vas Maksimir, derbi?

- Pokušali smo tri puta i nismo uspjeli, vjerojatno jer nismo zaslužili. To je realnost. Sad imamo priliku dati sve od sebe, s igračima koji su nam na raspolaganju. Dinamo je pokazao da je najbolji ove sezone. Prva utakmica nije bila kako treba, u drugoj smo bili blizu, iako nismo zaslužili, a onda 1-1, dobiješ gol u valjda 20. minuti sudačke nadoknade... Probat ćemo zaslužiti pobjedu ovoga puta, znamo da su oni sjajna momčad, da imaju sjajne igrače koji te mogu kazniti bilo kada i bilo gdje....

Nikola Šafarić je rekao:

- Gledali smo zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti i drugačijim rezultatom. Odlično smo krenuli u utakmicu, zabili gol, a potom imali četiri-pet situacija gdje nam je nedostajao završni pas. Hajduk je kasnije počeo bolje igrati, imali su svoje šanse, Silić je u nekoliko navrata odlično obranio. Utakmica je bila otvorena do kraja, mislim da su svi mogli uživati. Mogu biti zadovoljan našom izvedbom. Bili smo u nekim situacijama nesigurni, ali sam se više ljutio na situacije sa završnim pasovima. Hajduk nam se nudio, šteta što to nismo iskoristili.

Kako ste vidjeli dvoboj dvojice braće?

- Svjedočili smo povijesnom trenutku. Drago mi je da su obojica bili na visokoj razini. Mislim da su roditelji ponosni.

Kako vidite rasplet borbe za treće mjesto?

- Nismo opterećeni. Blizu smo povijesnog rezultata. Mene osobno zadovoljava način na koji se prezentiramo cijelu godinu. Mislim da će dečki dati sve od sebe da do kraja sezone napravimo vrhunski rezultat.

Može li Varaždin učiniti još korak naprijed u idućoj sezoni?

- Čeka nas zanimljiv prijelazni rok. Da bi radio iskorake, moraš ostaviti veći dio ekipe. Ako prodaješ najbolje igrače moraš tražiti nove. To nije nimalo lako. Vidjet ćemo što će nam situacija nositi. Znam koliko novaca moramo zaraditi od transfera da bismo bili stabilni i samoodrživi.