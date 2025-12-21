Obavijesti

TRENER HAJDUKA

Garcia: Crveni kartoni Livaje i Rebića bili su granični. Marka gledam kao i sve ostale igrače

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
3
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ne želim mu davati previše komplimenata. On je mlad, raste, znamo njegove kvalitete, njegovu igru jedan na jedan, skok igru, bolji je svaki dan, ali ima tek 18 godina i bit će i pogrešaka, rekao je o Mlačiću

Hajduk se pobjedom protiv Vukovara (2-1) približio na bod zaostatka za Dinamom na vrhu ljestvice HNL-a, a u ludoj utakmici na Poljudu vidjeli smo čak tri crvena kartona. Trener Splićana Gonzalo Garcia podijelio je dojmove nakon utakmice. 

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! 01:07
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Možete li prokomentirati isključenja Rebića i Livaje?

- Prvo, igrali smo dobro, pogotovo u prvom dijelu, kontrolirali smo utakmicu, zabili smo gol i još par koji su poništeni. Stvorili smo jako puno šansi, igrali dobro, stvarali prilike, igrali... nedostajalo je malo. Nakon toga crveni kartoni, za mene su žuti kartoni bili, žuti, pa i narančasti, crveni su bili granični. Marko je skinuo dres ok, ali drugi karton je bio na vagi, Rebićevi isto, na vagi...

Livaja zabio nakon par minuta nakon ulaska u igru, a sad neće biti pitanja hoće li igrati Livaja u idućem kolu jer ima crveni karton?

- Napravio je sve u deset minuta. Respektiram ga, on to zna, zna što mislim o njemu, očekujem puno od njega, on to zna. Imamo dobar odnos, on je za mene kao i svi ostali igrači. Sretan sam što je zabio, želim da ima samopouzdanje, da je dio momčadi, vjerujem u njega, pričamo, nitko nije sretan kad ne igra, ali moje odluke su isključivo zbog momčadi i rezultata. 

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Mlačić je odigrao odličnu polusezonu?

- Ne želim mu davati previše komplimenata. On je mlad, raste, znamo njegove kvalitete, njegovu igru jedan na jedan, skok igru, bolji je svaki dan, ali ima tek 18 godina i bit će i pogrešaka. On zna ako zaspe da će netko uzeti njegovo mjesto i mora nastaviti igrati. 

Rebić će uz pripreme biti najveće pojačanje?

- Odličan je za momčad, radi jako dobro, drugačiji je, kao i ja... Uvijek ostavlja srce na terenu, jako dobro trenira, igra, imam veliki respekt za njega. Obojica imamo isti cilj. On je trebao vremena da se vrati, da dobije osjećaj, sada igra, asistira, zabija i radi za momčad. 

Što ćete raditi u pauzi, na pojačanjima?

- Ne znam, vidjet ćemo, znamo situaciju u kojoj je klub. Vidjet ćemo ima li interesa za naše igrače, nemamo striktan plan, nismo u situaciji da ga danas možemo imati. Kad se vratimo moramo raditi na osnovama, dosta smo mijenjali i morali smo se uigravati... Moramo pronaći najbolji način da naše ideje prenesemo na igrače. Vidjet ćemo što će pokazati prijelazni rok. 

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Poruka navijačima?

- Sretan Božić i nova godina, mi kao stožer i momčad dajemo sve, nekad je to bolje, nekad lošije, ali uvijek dajemo maksimum. Ja kao trener isto, griješim i ja, i ja rastem, ali želim biti najbolji za klub. Ostat ću na tom putu dok sam tu... - zaključio je trener Hajduka. 

ODUŠEVIO POTEZOM VIDEO Svi igrači Hajduka otišli u svlačionicu osim jednog. Evo što je napravio prvotimac Splićana
VIDEO Svi igrači Hajduka otišli u svlačionicu osim jednog. Evo što je napravio prvotimac Splićana

Splićani su druga momčad HNL-a sa 37 bodova, dok je Vukovar pretposljednji s 15 bodova. 

