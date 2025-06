Garcia: Daleko smo od onoga kakvi bismo trebali biti. Livaja? Užitak je imati specijalne igrače

Hajduk je pobijedio u prvoj pripremnoj utakmici bugarski CSKA 1-0, a trener Gonzalo Garcia bio je zadovoljan onim što je njegova kombinirana momčad prikazala tijekom utakmice.

- Sretan sam i smatram da smo odigrali dobru utakmicu. Moglo se vidjeti mnogo toga na čemu smo radili, dobro smo izgledali kao momčad, ali naravno da smo još daleko od onog što bi jednoga dana trebali biti. Izgledamo kao prava momčad i to je glavna stvar. Sviđa mi se energija, stav i to što igrači uživaju na terenu, to je najvažnije.

Pokretanje videa... 00:22 Hajduk - CSKA | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Koji je bio glavni cilj u ovoj utakmici?

- Puno je aspekata počevši od fizičkog preko taktičkog dijela do drugih. Tu su se mogle vidjeti neke stvari koje želimo od ove momčadi. Želimo biti momčad s više posjeda, više dodavanja, da kontroliramo utakmicu i držimo organizaciju. To je bila glavna stvar da igrači osjećaju te stvari poput toga kako pritiskati, pozicionirati se na terenu i niz drugih stvari. Mislim da ćemo biti sve bolji i bolji, a danas smo bili dobri u kontroli i u presingu iz kojeg je smo poveli. Ofenzivno smo mogli biti bolji...

Foto: HNK Hajduk

Kakav je osjećaj raditi s igračem kao što je Marko Livaja? Danas je zabio sjajan gol...

- Uvijek je dobro imati kvalitetne igrače, specijalne igrače kao Marko. Oni su ti koji čine razliku. Kad je danas šutirao lob nisam bio samo sretan zbog tog gola, nego i zbog načina na koji smo došli do te prilike nakon presinga i oduzimanja lopte. Livaja je u tome jako inteligentan i dobar. Roko, Kalik i Šego su dobra potpora u tome presingu i to je važno da igramo kao momčad. Odlično je imati igrača kao Livaja u momčadi i moramo odigravati dobre lopte za njega, a ne samo da bi odigrali lopte prema njemu.

Je li momčad iz prvog dijela najbolja i prva postava za sezonu?

- Ne, ne. Tek smo odigrali prvu pripremnu utakmicu. Daleko smo mi od prvih 11. Nitko još nema startnu poziciju i to je normalno jer smo tek počeli s radom. Ako znate moj rad otprije znate da mijenjam startnih 11 tijekom nekog vremena. Ali kao što sam rekao daleko smo mi od prve postave...

Foto: HNK Hajduk

Mladi igrači su odigrali dobro u drugom dijelu utakmice?

- Istina. Rade jako dobro i vole slušati te žele napredovati. Lijepo je vidjeti kako su otvoreni za nove stvari i koliko energije ulažu u svaki trening i utakmicu. Otvorenih očiju i ušiju upijaju nove stvari. Primjerice vidi se kako dobro igraju bez lopte, to kažem jer za mnoge od njih se zna koliko su dobri na lopti. No njihovo viđenje igre, primjećivanje situacija je dobro. Nogomet se sastoji od više aspekata, ne samo od dobrog dodavanja ili udaraca.

Navijači su sretni jer se vratio Mihael Žaper. Kako ste vidjeli njegovu utakmicu?

- Ne želim puno govoriti o pojedincima jer to nije poanta nogometa. Sretan sam jer dobro radi, gura i trudi se biti bolji nakon dugog perioda izvan terena i da koristi minute. Na nama je da poguramo svakog igrača da bude bolji. U nogometu uvijek svi imaju svoje mišljenje, ali ja ću na kraju uvijek koristiti svoje. Mi smo sretni kako Žaper radi i mislim da će sve više napredovati.

Foto: HNK Hajduk

Je li Žaper spreman za cijelu utakmicu?

- U ovoj fazi priprema nitko nije spreman za svih 90 minuta. Trenirat ćemo deset dana po dva puta na dan i noge su teške, tu je i fizički i mentalni umor jer im donosimo puno novih informacija u igri. Tako da nitko nije spreman još za 90 minuta. Žaper sigurno nije, on ima veliku kvalitetu, ali i on mora poraditi na nekim stvarima poput brzine u odlučivanju. Dugo je bio van terena, sve je to normalno jer su igrači umorni, posebno on koji je dugo izvan terena, a na koncu svi se bore za svoje mjesto na terenu.

Kratko se medijima obratio i Šimun Hrgović.

- Prva je pripremana utakmica, dobili smo dvije momčadi po 45 minuta. Za sada pokušavamo pohvatati sve ono što trener od nas zahtjeva, traži visoki presing na zadnju liniju suparnika i ta nam se igra isplatila, lijepim golom Livaje smo rano poveli i prednost smo zadržali sve do kraja utakmice. Nismo im dali prilike, idemo dalje na isti način, vjerujemo u proces koji je pred nama i ostvarit ćemo naše ciljeve...