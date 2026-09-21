Garcia dao tjedan dana odmora igračima, jedanaestorica će ići na okupljanja reprezentacija...

Visoki poraz (3-0) u Rijeci ostavlja gorak okus u ustima Hajdukovih navijača, koji bi unatoč svemu morali biti zadovoljni rezultatima koje je momčad ostvarila u dosadašnjem dijelu sezone. Hajduk na prvu reprezentativnu stanku odlazi s izborenim plasmanom u Konferencijsku ligu i s vrha prvenstvene ljestvice, što mu već godinama nije polazilo za rukom.

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Pokretanje videa... VIDEO Igrači Hajduka upali na presicu i zalili trenera Garciju | Video: Hajduk.hr

Je li moglo bolje? Svakako da jest, ali uzmemo li u obzir kako je momčad krenula u sezonu, kako se postupno okupljala i kada se kompletirala, bolje rečeno, još uvijek nije, zaslužuje prolaznu ocjenu. Nema potrebe nabrajati sve pozitivne stvari koje su se dogodile u protekla dva i pol mjeseca i 16 odigranih utakmica, ali ova momčad definitivno ima prostora za napredak i bolju igru. Prije svega, osvježenje i dodatnu kvalitetu treba tražiti na pozicijama stopera i zadnjeg veznog, što je uostalom pokazala i utakmica na Rujevici. Garcia tu ima dva još uvijek neisprobana aduta, Hadžikadunića i Dendonckera, koji bi nakon reprezentativne stanke trebali pojačati konkurenciju.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Neobično duga reprezentativna stanka, koja će potrajati čak tri tjedna, omogućila je Hajdukova trenera da nakon dva i pol mjeseca neprestanih obveza igračima ponudi čak tjedan dana odmora. Prvi sljedeći trening zakazao je za idući ponedjeljak, a na njemu neće biti 11 igrača. Acapandie, Bamba, Pajaziti i Raci odlaze na okupljanja svojih seniorskih reprezentacija, dok Hadžikadunić zasad ima pretpoziv izbornika Barbareza. Četvorica mladih igrača, Silić, Hodak, Hrgović i Šotiček, dobila su poziv u mladu reprezentaciju Hrvatske, a mladim reprezentacijama svojih zemalja priključit će se i Bruti, Huram i Kutia.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Gonzalo Garcia od ponedjeljka će raditi s igračima koji mu ostaju na raspolaganju kako bi momčad što spremnije dočekala početak natjecanja u Konferencijskoj ligi i vrlo zgusnut raspored u nastavku sezone. Hajduku najprije na Poljud stižu Dinamo, Ajax i Varaždin, a potom slijede dva gostovanja, kod Thuna i Istre. I sve to u samo dva tjedna...