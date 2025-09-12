Garcia ima tri dileme: Sve ovisi o tome mogu li Sigur, Pajaziti i Bamba. Do prilike može Almena

Prva reprezentativna stanka je završena, igrači su se vratili u svoje klubove a u nastavku prvenstva Hajduka čeka gostovanje, sutra u Varaždinu od 17:00 sati. Pa iako se gostovanje u baroknom gradu najavljuje kao iznimno teško, rezultati u zadnjih deset utakmica idu u prilog Hajduku, koji je u Varaždinu upisao šest pobjeda te po dva remija i poraza.

Ali navijačima bijelih posebno je u sjećanju prošlosezonski poraz 1-0, koji je golom s tridesetak metara riješio tadašnji igrač Varaždina Michele Šego, što je bio prvi poraz Hajduka nakon 11 uzastopnih pozitivnih rezultata. Danas je Šego u redovima Hajduka, i trebao bi po svemu započeti utakmicu na lijevom krilu, što je potvrdio i Gonzalo Garcia, štoviše, zaželio je da Šego zabije i sutra...

Pokretanje videa... 00:34 Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ostatak momčadi bi trebali činiti Ivušić – Karačić, Mlačić, Raci, Melnjak – Pukštas, Krovinović, Pajaziti/Sigur – Bamba/Almena i Livaja.

- Karačić i Rebić rade s momčadi i konkurirat će, Šarlija je isto blizu a što se tiče prinova i oni će biti u momčadi, ali se moraju izboriti za poziciju na terenu. Edgar je igrač s iskustvom i mora se adaptirati na našu igru, a isto ide i za Huga. Sretan sam što su tu, dobri su, dobro rade, ali sada se još moraju izboriti za poziciju. Almena je tu najkraće ali mi izgleda dobro, mlad je, fit, njegova je pozicija jednostavnija, lakše je na krilu nego kad si u vezi ili stoper. I on se mora izboriti za poziciju – kazao je Garcia.

Foto: Robert Matic / Hajduk

Imao je trener Hajduka tijekom pauze vremena, ali nije na raspolaganju imao čak 11 igrača, tako da nije mogao posebno uigravati momčad, a dobra je vijest da mu se u konkurenciju vraćaju Karačić i Rebić te da su trojica Španjolaca uhvatili ritam treninga, no i njima će trebati vremena, pogotovo Guillamónu i Gonzalezu.

- Dosta nam je igrača bilo na okupljanjima reprezentacija, nismo mogli raditi neke stvari koje sam planirao, ali radili smo neke druge stvari, nešto za mlade igrače, nešto za one koji su tek došli, pripremali smo i utakmicu u Varaždinu... Prijateljska utakmica s Posušjem bila je, iskreno rečeno, katastrofa u prvom dijelu, ali u drugom dijelu smo se vratili i bilo je bolje, dali smo minutažu mladima i igračima koji su tek došli.

Foto: HNK Hajduk

Hajduk u Varaždin putuje kao neporažena momčad, s istim brojem bodova na vrhu ljestvice s Dinamom, i nova tri boda nameću se kao imperativ. Kako zbog zadržavanja priključka s vrhom, tako i zbog dodatnog samopouzdanja.

- Mi želimo napasti, želimo pobjedu, ako ste gledali naše utakmice mi tako igramo cijelo vrijeme. Ali i Varaždin je jako dobra momčad, najteže utakmicu odigrao sam prošle godine s njima. Oni utakmicu čine kompliciranom, trener ima jasnu ideju, igraju dobro kao momčad... Gube igrače, ali nadoknađuju ih još boljima. Nikola radi dobar posao, agresivni su, jako dobro se brane, imaju opasna krila... Čeka nas vrlo teška utakmica – zaključio je Garcia.

Foto: HNK Hajduk