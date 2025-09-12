Garcia: Prinove moraju izboriti pozicije u postavi. Đalović? Volio bih reći da sam iznenađen

Hajduk sutra od 17:00 sati gostuje u Varaždinu, u susretu u kojem će pokušati zadržati status neporažene momčadi i dodatno učvrstiti samopouzdanje uoči zahtjevnih utakmica koje ih očekuju u nastavku prvenstva. Trener Gonzalo Garcia još uvijek ne može u punom kapacitetu računati na tri španjolska pojačanja, kao ni na ozlijeđenog Zvonimira Šarliju, pitanje je u kakvom su stanju Kalik, Bamba... koji su imali duga putovanja na okupljanja svojih reprezentacija, a dobra je vijest da su i Karačić i Rebić priključeni treninzima prve momčadi te da konkuriraju za minutažu na gostovanju u baroknom gradu.

Pokretanje videa... 01:36 HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom





Što ste radili u pauzi, koliko ste zadovoljni radom s momčadi...?

- Dosta je igrača bilo van momčadi, ne možeš možda raditi neke stvari koje si planirao, ali radili smo zbog toga neke druge stvari, za mlade igrače, za one koji su tek došli, pripremali smo i utakmicu u Varaždinu... Prijateljska utakmica bila je, iskreno katastrofa u prvom dijelu, ali u drugom dijelu smo se vratili i bilo je dobro jer smo dali minutažu mladima i igračima koji su tek došli.

Varaždin je neugodna momčad, remizirali su s Dinamom?

- Oni su vrlo dobra momčad, najtežu utakmicu odigrao sam s njima prošle godine. Oni utakmicu čine kompliciranom, trener ima jasnu ideju, igraju kao momčad... Gube igrače, ali nadoknađuju ih još boljima. Nikola radi dobar posao s njima, agresivni su, jako dobro se brane, imaju opasna krila... Čeka nas vrlo teška utakmica, kao što sam ih redovito imao s Istrom.

Možemo li očekivati Rebića?

- Radio je s momčadi, mislim da je fit, možda ne za cijelu minutažu ali bi mogao dobiti neku minutažu. Šarlija je isto blizu povratka.

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Već ste pričali da Guillamón i Gonzalez tek moraju uhvatiti fizičku formu i naviknuti se na novu sredinu, u kakvom je stanju Almena, koliko brzo njega možemo očekivati na terenu?

- Njih dvojica će biti u momčadi ali se moraju izboriti za poziciju na terenu. Edgar je igrač s iskustvom i mora se adaptirati na našu igru, a isto ide i za Huga. Sretan sam što su tu, dobri su, dobro rade, adaptirali su se, sada se moraju izboriti za poziciju. Almena izgleda dobro, mlad je, fit, njegova je pozicija jednostavnija, posao mu je lakši na krilu nego kad si u vezi ili stoper. Ali i on se mora izboriti za pozicviju

Prošle godine Šego je zabio gol za pobjedu Varaždina protiv Hajduka, može li sad zabiti?

- Igrat će, nadam se da će zabiti gol.

Foto: HNK Hajduk

Hoćete li vi napasti Varaždin ili ćete čekati da oni napadnu vas?

- Mi želimo napasti, želimo pobjedu. Ako gledate naše utakmice mi tako igramo cijelo vrijeme.

Što je s Livajom, mnogi misle da ne igra dobro kao prije, može li Hajduk i bez njega...?

- Igrači dolaze i odlaze a klub ostaje. Messi je otišao a Barcelona je i dalje tu. Livaja je jako važan za nas, ako je u dobroj formi on kreira opasnosti i dobru atmosferu, ali on sam ne može pobjeđivati utakmice.

Jeste li iznenađeni smjenom Đalovića?

- Volio bih reći da sam iznenađen, ali moderni nogomet je takav, kad dođeš u klub krene odbrojavanje prema otkazu. Prvak je, osvojio je Kup, plasirao se u Europu, igrači su se borili za njega..., ali to je njihova odluka. Po meni je radio dobar posao, želim mu sreću u Mariboru, nadam se da će ponoviti isto i s njima.

Foto: HNK Hajduk

Tko se od igrača nametnuo u stanci?

- Svidjeli su mi se neki mladi igrači, za mene je to bilo jako pozitivno iskustvo, sretan sam zbog toga. Ali imamo puno igrača, i oni će se morati dokazivati i nametati ako žele ući u momčad. Sretan sam kad vidim da igrači respektiraju grupu i naporno rade.

Koliko su naporna putovanja iscrpila igrače koji su bili na okupljanjima reprezentacija i hoće li Kalik i Bamba konkurirati za utakmicu?

- Vidjet ćemo danas, ići će na put, tko će igrati za sad ne znam. Put je dug do Australije, puno sati leta, presjedanja, jučer je trenirao, malo je umoran... Bamba je radio dobro, vidim ga dobro za sada.

Foto: Robert Matic / Hajduk

Kalik, je li vam što rekao o putovanju i tome što nije igrao?

- Nije. Nismo ni pričali o tome. Lijepo je vidjeti Australiju ali je daleko. Loše je što su neki igrači putovali na okupljanja ali nisu igrali, ispada da su izgubili vrijeme... Ali mislim da su svi ok... I Niko Sigur isto, imao je jako dobro razdoblje. Kad sam došao pričali smo, vidim da napreduje, da je sretan, da je igrač s vrijednosti za nas, da nam može puno toga donijeti i da ga mi volimo. Sretan sam što je ovo okupljanje bilo dobro za njega...

Koliko vam znači priznanje za trenera mjeseca, i Pukštasu za igrača mjeseca.

- Pukštas je zaslužio nagradu dobrim igrama, a što se tiče mene..., uvijek je dobro kad dobiješ nagradu. Pobjeđivali smo, ali ako idući mjesec ne budemo.... Sretan sam zbog nagrade, lijepo je to kad te ljudi prepoznaju, kao i lani kad sam ih dobivao, ali posao trenera je da se svaki dan moraš dokazivati.

Foto: HNK Hajduk