Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZ ČISTA MIRA

Garcia je ostao bez glasa nakon što je pokušao dozvati igrača...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Garcia je ostao bez glasa nakon što je pokušao dozvati igrača...
14
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"U jednom trenutku pokušao sam dozvati igrača, ne sjećam se više koga, Racija ili Šotičeka, da mu nešto kažem i glas mi je jednostavno pukao, nisam mogao izgovoriti niti jednu - jedinu riječ" otkrio nam je Garcia...

Admiral

Neke utakmice pamte se zbog važnosti, neke zbog rezultata, neke zbog atmosfere na stadionu, a neke zbog svega navedenoga, pa i više od toga. Trener Hajduka Gonzalo Garcia pamtit će slavlje u derbiju po svemu navedenom, ali i po neobičnom detalju da je tijekom utakmice ostao bez glasa.

POGLEDAJTE DIO PRESS KONFERENCIJE: 

Pokretanje videa...

Promukli Garcija nakon pobjede VIDEO
Promukli Garcija nakon pobjede | Video: Tomislav Gabelić/24sata
PRESS KONFERENCIJA VIDEO Pogledajte promuklog Garciju: Izdao me glas. Ključ pobjede bila je agresivnost
VIDEO Pogledajte promuklog Garciju: Izdao me glas. Ključ pobjede bila je agresivnost

Njegova momčad ostavila je srce na terenu, po nemogućim uvjetima uspjela je izboriti vrijednu pobjedu i još jednom pokazala da za najveće pobjede nisu dovoljni samo kvaliteta, nego i zajedništvo, upornost. Kiša, vjetar i natopljeni travnjak otežavalI su kretanje i igru, svaki duel i svaku taktičku zamisao. U takvim okolnostima trebalo je ostati koncentriran, boriti se za svaku loptu i pokazati hladnu glavu, a Garcijina momčad je upravo to i učinila. Nisu odustajali, protiv najvećeg rivala pokazali su karakter i zasluženo slavili. Garcia je igrao s momčadi uz aut liniju, odakle im je davao upute, bodrio ih, ne štedeći ni glasnice ni energiju. 

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
KOMENTAR Vidjeli smo svašta u derbijima Hajduka i Dinama. Ovaj put i jako dobru utakmicu vaterpola
Vidjeli smo svašta u derbijima Hajduka i Dinama. Ovaj put i jako dobru utakmicu vaterpola

Garciji je ovo bila prva pobjeda nad Dinamom u derbiju a posebno će je pamtiti ne samo zbog toga što je bila prva, nego i po tome što je ostao bez glasa. Ne zbog kiše, ne zbog nevremena, ne zbog bolesti. Glas mu je jednostavno pukao.

- U jednom trenutku pokušao sam dozvati igrača, ne sjećam se više koga, Racija ili Šotičeka, da mu nešto kažem i glas mi je jednostavno pukao, nisam mogao izgovoriti niti jednu - jedinu riječ - otkrio nam je Garcia nakon utakmice, još uvijek promuklog glasa.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
SAŽETAK UTAKMICE VIDEO Biblijski potop, preokret i velika pobjeda Hajduka nad Dinamom! Pogledajte golove
VIDEO Biblijski potop, preokret i velika pobjeda Hajduka nad Dinamom! Pogledajte golove

Tako je odradio i obavezu prema medijima, jedva čujnim glasom komentirao je detalje vrijedne pobjede. Nikad u karijeri mu se to nije dogodilo, pa je umjesto njega u nastavku utakmice upute igračima davao asistent Ibon Labaien Soto. Nije Garcia sudjelovao ni na mini sastanku koji je u nadoknadi vremena uz aut liniju sazvao sudac Igor Pajač, kako bi s kapetanima i trenerima dogovorio hoće li se utakmica unatoč nemogućim vremenskim uvjetima privesti kraju, ili pak prekinuti i registrirati postojećim rezultatom. 

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
PROKIŠNJAVA NA SVE STRANE VIDEO Derbi 'pod vodom': U tunelu Poljuda navijačima treba kabanica! Pogledajte ove scene
VIDEO Derbi 'pod vodom': U tunelu Poljuda navijačima treba kabanica! Pogledajte ove scene

- Ne znam što su uopće pričali jer nisam bio tamo. Ostao sam bez glasa pa je moj pomoćnik otišao na sastanak, a ja sam mu dao jasne upute, naš je stav bio da se utakmica odigra do kraja - otkrio je Garcia, kome će ova neobična situacija ostati u trajnoj uspomeni. 

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Garcia je ostao bez glasa, ali je imao itekako dobar razlog za slavlje. Nadajmo se da će mu se glas vratiti do četvrtka i Ajaxa, da ga neće zadesiti sudbina jednoga od prethodnika -  Mislava Karoglana - koji je sličan problem morao riješiti operativnim zahvatom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo
BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...
FOTO: MAZI GA I PAZI

BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...

Sin legende Formule 1 Michaela Schumachera, Mick, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog utrka. Mladi vozač viđen je u zagrljaju nove djevojke, portugalske manekenke Clare Ramos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026