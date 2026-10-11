"U jednom trenutku pokušao sam dozvati igrača, ne sjećam se više koga, Racija ili Šotičeka, da mu nešto kažem i glas mi je jednostavno pukao, nisam mogao izgovoriti niti jednu - jedinu riječ" otkrio nam je Garcia...
Garcia je ostao bez glasa nakon što je pokušao dozvati igrača...
Neke utakmice pamte se zbog važnosti, neke zbog rezultata, neke zbog atmosfere na stadionu, a neke zbog svega navedenoga, pa i više od toga. Trener Hajduka Gonzalo Garcia pamtit će slavlje u derbiju po svemu navedenom, ali i po neobičnom detalju da je tijekom utakmice ostao bez glasa.
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Njegova momčad ostavila je srce na terenu, po nemogućim uvjetima uspjela je izboriti vrijednu pobjedu i još jednom pokazala da za najveće pobjede nisu dovoljni samo kvaliteta, nego i zajedništvo, upornost. Kiša, vjetar i natopljeni travnjak otežavalI su kretanje i igru, svaki duel i svaku taktičku zamisao. U takvim okolnostima trebalo je ostati koncentriran, boriti se za svaku loptu i pokazati hladnu glavu, a Garcijina momčad je upravo to i učinila. Nisu odustajali, protiv najvećeg rivala pokazali su karakter i zasluženo slavili. Garcia je igrao s momčadi uz aut liniju, odakle im je davao upute, bodrio ih, ne štedeći ni glasnice ni energiju.
Garciji je ovo bila prva pobjeda nad Dinamom u derbiju a posebno će je pamtiti ne samo zbog toga što je bila prva, nego i po tome što je ostao bez glasa. Ne zbog kiše, ne zbog nevremena, ne zbog bolesti. Glas mu je jednostavno pukao.
- U jednom trenutku pokušao sam dozvati igrača, ne sjećam se više koga, Racija ili Šotičeka, da mu nešto kažem i glas mi je jednostavno pukao, nisam mogao izgovoriti niti jednu - jedinu riječ - otkrio nam je Garcia nakon utakmice, još uvijek promuklog glasa.
Tako je odradio i obavezu prema medijima, jedva čujnim glasom komentirao je detalje vrijedne pobjede. Nikad u karijeri mu se to nije dogodilo, pa je umjesto njega u nastavku utakmice upute igračima davao asistent Ibon Labaien Soto. Nije Garcia sudjelovao ni na mini sastanku koji je u nadoknadi vremena uz aut liniju sazvao sudac Igor Pajač, kako bi s kapetanima i trenerima dogovorio hoće li se utakmica unatoč nemogućim vremenskim uvjetima privesti kraju, ili pak prekinuti i registrirati postojećim rezultatom.
- Ne znam što su uopće pričali jer nisam bio tamo. Ostao sam bez glasa pa je moj pomoćnik otišao na sastanak, a ja sam mu dao jasne upute, naš je stav bio da se utakmica odigra do kraja - otkrio je Garcia, kome će ova neobična situacija ostati u trajnoj uspomeni.
Garcia je ostao bez glasa, ali je imao itekako dobar razlog za slavlje. Nadajmo se da će mu se glas vratiti do četvrtka i Ajaxa, da ga neće zadesiti sudbina jednoga od prethodnika - Mislava Karoglana - koji je sličan problem morao riješiti operativnim zahvatom.
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