Garcia je ostao bez glasa nakon što je pokušao dozvati igrača...

Neke utakmice pamte se zbog važnosti, neke zbog rezultata, neke zbog atmosfere na stadionu, a neke zbog svega navedenoga, pa i više od toga. Trener Hajduka Gonzalo Garcia pamtit će slavlje u derbiju po svemu navedenom, ali i po neobičnom detalju da je tijekom utakmice ostao bez glasa.

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Pokretanje videa... VIDEO Promukli Garcija nakon pobjede | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Njegova momčad ostavila je srce na terenu, po nemogućim uvjetima uspjela je izboriti vrijednu pobjedu i još jednom pokazala da za najveće pobjede nisu dovoljni samo kvaliteta, nego i zajedništvo, upornost. Kiša, vjetar i natopljeni travnjak otežavalI su kretanje i igru, svaki duel i svaku taktičku zamisao. U takvim okolnostima trebalo je ostati koncentriran, boriti se za svaku loptu i pokazati hladnu glavu, a Garcijina momčad je upravo to i učinila. Nisu odustajali, protiv najvećeg rivala pokazali su karakter i zasluženo slavili. Garcia je igrao s momčadi uz aut liniju, odakle im je davao upute, bodrio ih, ne štedeći ni glasnice ni energiju.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Garciji je ovo bila prva pobjeda nad Dinamom u derbiju a posebno će je pamtiti ne samo zbog toga što je bila prva, nego i po tome što je ostao bez glasa. Ne zbog kiše, ne zbog nevremena, ne zbog bolesti. Glas mu je jednostavno pukao.

- U jednom trenutku pokušao sam dozvati igrača, ne sjećam se više koga, Racija ili Šotičeka, da mu nešto kažem i glas mi je jednostavno pukao, nisam mogao izgovoriti niti jednu - jedinu riječ - otkrio nam je Garcia nakon utakmice, još uvijek promuklog glasa.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tako je odradio i obavezu prema medijima, jedva čujnim glasom komentirao je detalje vrijedne pobjede. Nikad u karijeri mu se to nije dogodilo, pa je umjesto njega u nastavku utakmice upute igračima davao asistent Ibon Labaien Soto. Nije Garcia sudjelovao ni na mini sastanku koji je u nadoknadi vremena uz aut liniju sazvao sudac Igor Pajač, kako bi s kapetanima i trenerima dogovorio hoće li se utakmica unatoč nemogućim vremenskim uvjetima privesti kraju, ili pak prekinuti i registrirati postojećim rezultatom.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Ne znam što su uopće pričali jer nisam bio tamo. Ostao sam bez glasa pa je moj pomoćnik otišao na sastanak, a ja sam mu dao jasne upute, naš je stav bio da se utakmica odigra do kraja - otkrio je Garcia, kome će ova neobična situacija ostati u trajnoj uspomeni.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Garcia je ostao bez glasa, ali je imao itekako dobar razlog za slavlje. Nadajmo se da će mu se glas vratiti do četvrtka i Ajaxa, da ga neće zadesiti sudbina jednoga od prethodnika - Mislava Karoglana - koji je sličan problem morao riješiti operativnim zahvatom.