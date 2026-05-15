Garcia: Kad Kovačević nauči engleski, poželjet će raditi vani. Durdov? Igraju koji zaslužuju...

Već nekoliko kola je jasno kako će Hajduk okončati prvenstvenu utrku na drugoj poziciji, a nakon odigranog finala Kupa i pobjede Dinama nad Rijekom jasno je i kako će sljedeću sezonu započeti rano, već početkom srpnja, dok još bude trajalo Svjetsko prvenstvo, i to u kvalifikacijama za Europsku ligu. Preostala dva kola protiv Lokomotive i Vukovara trener Hajduka Gonzalo Garcia trebao bi iskoristiti za nove prilike nekim igračima koji nisu dobili ozbiljniju minutažu, ili onima koje želi dodatno isprobati.

Možete li prokomentirati objavu Durdova, koji je stavio na društvene mreže sliku s Gattusom nakon derbija. Kako ste shvatili tu poruku?

- Nisam je vidio, ali sam čuo za nju. Ne znam, vjerojatno misli da zaslužuje više igrati. Ja mislim da igraju oni koji to zaslužuju. Ne zamaram se time, vjerojatno je bio sretniji s Gattusom.

Trener Dinama kazao je da je on za hrvatske trenere, a ne za drugorazredne trenere iz inozemstva. Kako to komentirate?

Kovačević je, podsjetimo, nakon pobjede u derbiju kazao: "Gledam da neki treneri iz drugih zemalja druge, treće klase dolaze tu, svi o njima pričaju ne znam kako, šta, a mi tu ništa ne valjamo. A mi smo zadnja dva Svjetska prvenstva drugi i treći na svijetu i izbornik je bio trener HNL-a s igračima koji su proizveli hrvatski treneri i hrvatska liga. Svake igrače nam igrači odlaze, a dolaze nam strani koji nisu ta kvaliteta".

- To me iznenađuje, Marija ne znam kao takvoga. Držim ga skromnim čovjekom. Vjerojatno će i on jednom naučiti engleski i poželjeti otići vani. Imam respekt prema njemu, vjerujem da se krivo izrazio. Dosta je u svakoj ligi trenera i igrača iz drugih sredina, ja sam jedna od njih. Stranac sam, ovdje sam naučio dosta toga, ali sam i donio nešto novo. Ako nisam donio pozitivnih stvari, barem sam donio nešto drugačije, raznovrsnije.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Velika je bodovna razlika na vrhu?

- Mi smo osvojili dosta bodova, tu smo na 71-73 boda otprilike, to je vrlo dobro za nas. U zadnjoj rundi smo malo popustili. Mi smo mogli i više da smo imali sreće, ali Dinamo je osvojio jako puno bodova, imaju bolju momčad, čak i kad ne igraju dobro pobjeđuju...

Hoće li igrati Luka Hodak?

- Niko Sigur nije tu, prošli put smo pokušali s Brajkovićem, ali Hodak je spreman i igrat će vjerojatno.

Kako će se Hajduk postaviti protiv Lokomotive?

- Oni igraju bolje nego što to rezultati pokazuju. Blizu su top četiri momčadi. Igraju lijepo, imaju personality, dobre igrače i trenera, imaju jasan plan i za mene zaslužuju komplimente. Kad vidiš Lokomotivu, znaš tko im je trener po tome kako igraju. Mi moramo imati fokus i energiju, odigrati naše i pokušati pobijediti, kao i oni.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hoće li igrati mladi?

- Mi imamo mlade i vrlo mlade igrače, samo par starijih. Ako mladi igrač ne igra, ljut je jer igraju još mlađi od njega. Dajem priliku onima koji je zasluže.

Razmišljate li o taktici za sljedeću sezonu i isprobavate li nešto?

- Probamo svašta, kroz sezonu smo igrali bez napadača, igrali smo 2-4-4-, 4-2-3-1, 4-3-3..., mijenjali smo dosta toga jer imamo takve igrače. Želimo biti kompetitivni i tako slažemo momčad prema igračima koje imamo na raspolaganju. Nekad više pritišćemo, nekad manje...

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pojavila se informacija kako Ivan Rakitić odlazi iz Hajduka, on je to demantirao... Kakvo je vaše mišljenje o njemu i kakva je suradnja?

- Odlična, na početku je to bilo manje, sad je više... Odlična je suradnja, on mi pomaže, imam dobar osjeća kad pričam s njim. Što će odlučiti ne znam, nismo pričali o tome niti bih vam rekao da jesmo. Siguran sam da će on imati sjajnu budućnost, bez obzira je li u pitanju nogomet ili nešto drugo.

Dario Melnjak i Ante Rebić su na isteku ugovora, smatrate li da bi Hajduk morao napraviti napor i zadržati obojicu?

- Ne mogu vam pričati o tome, to je pitanje za sportskog direktora.

A ta Almenu, je li to preveliki financijski zalogaj zadržati ga?

- Isto, on je na posudbi, vidjet ćemo... Puno toga će ovisiti o tržištu... Nisu to pitanja za mene.



Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kakvo je vaše mišljenje o Noi Skoki, je li on potencijalno perspektivan igrač za Hajduk?

- Svi roditelji žele jasnu sliku za svoju djecu, ali neću ja pričati s roditeljima o tome. Što je to jasna slika? Skoko je imao dosta prilika, pokazao se, odluku će donijeti klub.Morao bi popričati sa sportskim direktorom, ne sa mnom...

Jeste li vi pričali sa sportskim direktorom o novoj sezoni, o odlascima i dolascima igrača?

- Pričali smo, imamo blizak kontakt, on zna moje mišljenje, moramo naći načina napraviti najbolje za klub. Sportski direktor i ja imamo dobre relacije.