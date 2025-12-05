Garcia: Livaja? Iznenadili ste me s pitanjem hoće li on zaigrati...

Nastranu pozicija na prvenstvenoj ljestvici, nastranu dosadašnji rezultati, dobre igre i kiksevi, tko igra ili ne igra... Nastranu sve, jedino što je u ovom trenutku važno je derbi, najveća utakmica hrvatskog nogometa, dvoboj koji će u subotu odigrati Dinamo i Hajduk na Maksimiru. Nadajmo se pred pristojnim brojem gledatelja, jer, u zadnjih pet maksimirskih ogleda na tribinama se u prosjeku okupilo jedva 17.000 gledatelja. Statistika zadnjih ogleda debelo je na Hajdukovoj strani, u zadnja četiri ogleda na Maksimiru Hajduk je upisao dva remija i dvije pobjede. Bišćan nije uspio svladati Leku, Jakirović Karoglana i Gattusa, a aktualnog talijanskog izbornika nije uspio svladati ni njegov suigrač iz reprezentacije Cannavaro. Što će Kovačević napraviti protiv Garcije znat ćemo u subotu oko 17 sati. A što planira trener Hajduka, saznali smo danas na uobičajenoj press konferenciji:

Hoće li Livaja krenuti od prve minute?

Nisam očekivao to pitanje, ha, ha, ha... Možda, igrao je 30-ak minuta prošlu utakmicu. Vidjet ćemo hoće li startati i koliko dugo će igrati. Njegov povratak je proces, postoji mogućnosti...

Hoćete li mijenjati sustav i kadar?

Poraz u Rijeci i remi s Varaždinom neće ništa promijeniti u mom razmišljanju,. Od deset onakvih utakmica s Varaždinom oni bi u jednoj izvukli remi, igrali smo dobro. Bit će promjena, ali vidjet ćemo koliko. Nije Varaždin kontrolirao utakmicu nego mi. Stvarali smo prilike i kontrolirali utakmicu, nismo mi City ili Arsenal, ali bili smo stabilni... Kad igrate protiv Dinama i Rijeke morate biti stabilni, jer oni ne promašaju. Ako je lopta kod Fruka, Bakrara, Hoxhe... to je gol, oni će vas kazniti.

Je li neiskustvo Mikića najveća prilika Hajduka?

Ne, ne, on je dobar igrač. Igra u prvoj momčadi Dinama, a ja nisam vidio slabog igrača u njihovim redovima. Mlad je, ali i naši su igrači mladi, ako je to tako onda bi svi morali biti sretni jer igraju s nama, jer imamo pet mladih u postavi.

Kako ćete se postaviti protiv Dinama?

Za mene je Dinamo bolji nego prošle godine, osvježili su se, doveli kvalitetne igrače, snažni su... Izgubili su neke utakmice, ali znaju što rade, to se događa s novim trenerom i igračima, dogodilo se i nama. Ali oni su dobri... Kako ćemo igrati? Želimo napasti, to smo mi, uvijek nastojimo napadati. Ako napadneš i pobijediš svi će te slaviti, ako napadaš i izgubiš svi će reći da si idiot. Ali to je nogomet. Mi želimo uvijek isto, ali nekad je bolje, nekad nije...

Kako ste psihološki pripremili momčad za najveći derbi hrvatskog nogometa nakon dvije utakmice s Rijekom i Varaždinom?

Kao i uvijek, momčad je ista, igrači su isti. Neki igrači su na početku mislili da će biti uz momčad a sad igraju, nešto se od njih očekuje... Pokušavamo ih zaštititi, osigurati da odrade ono što moraju. Pripremamo se uvijek isto, pritisak raste ali to je normalno i očekivano. Svi su motivirani kod nas, vjerujem i kod Dinama.

Daju li vam medijski natpisi da je Dinamo favorit dodatan motiv?

Za nas je motivacija uvijek ista. Nemamo mi lakih utakmica... Dinamo je potrošio 20 milijuna i ima kvalitetu, ne treba o tome ni govoriti. Ali imamo i mi kvalitetu. Oni su favoriti uvijek, čak i u derbijima, ali mi smo gladni, želimo dati najviše... Svi smo ekstremno napaljeni i želimo odigrati dobru utakmicu.

Kako zaustaviti najboljeg igrača Hoxhu?

On je najopasniji njihov igrač i moramo razmišljati kako ga zaustaviti. Uvijek razmišljamo o tome kako nekoga zaustaviti, ali nikad nismo fokusirani samo na jednog igrača. Najbolje je da mi kontroliramo utakmicu i da on ima što manje loptu, a kad je ima da smo fokusirani. Možda ste mogli nabrojati i Belju, Kulenovića koji ulazi, Bakrara, Bennacera... Sezona je duga, neki su ponekad bolji, nekad lošiji, Hoxha je za sada konstantan, ali i to se može promijeniti. Nekad forma igrača oscilira.

Ima li Hajduk kvalitetu da učini Dinamo slabijim?

Pokušat ćemo, pokazali smo u većini utakmica da smo jači od suparnika, u većini, ne u svima. Razlog je što su igrači pokazali dobre strane. Tako i Dinamo. Možemo, možemo otići i odigrati dobru utakmicu... I u prvoj utakmici s njima smo bili dobrim dijelom utakmice dobri, moramo produžiti dobre trenutke. Ne znam što će se događati...

Derbi je uvijek derbi, drugačija priča, što će biti ključ utakmice?

Teško je reći, mi ćemo nastojati igrati našu utakmicu i biti stabilni, možda neki inspirirani pojedinac riješi utakmicu. Momci osjećaju da su dobri, snažni, prošlu utakmicu smo promašili pet prilika, da smo zabili svi bi mislili da je sjajno, a u stvari je isto.

Kovačevića svaku utakmicu smjenjuju, tko je u većem pritisku?

Generalno, kad si trener Dinama u ovoj ligi imaš veći pritisak nego ostali treneri. Svi očekuju pobjedu svaki put, a tako je i u Hajduku. Svaki tjedan... Ne znam tko je pod većim pritiskom.

Koliko je važna podrška navijača i kakva je vaša poruka njima?

Vrlo važna, imamo vrlo veliki broj navijača, za njih je ovaj klub kao religija. Sretan sam da će ih biti puno, da će gurati naše igrače da pokažu ono što uvijek nastojimo pokazivati. Vjerujem da su sretni jer ima puno domaćih igrača koji su mladi i koji dobro rade. Kao uvijek, nastojat ćemo ih učiniti ponosnima, to je naš zadata. Ja kao trener i na čelu stafa, igrači... Mi uvijek imamo više navijača na stadionu nego suparnici, uvijek osjećamo njihovu podršku....