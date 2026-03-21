Garcia: Nije mi se svidjela igra u prvom poluvremenu. Stipić: Ovo mi je bio najgori debi u karijeri

Nogometaši Hajduka razbili su Vukovar 6-0 u 27. kolu HNL-a i stigli do rekordne gostujuće pobjede otkad je hrvatskog prvenstva. Trener Gonzalo Garcia podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Igrali smo dobro. Počeli smo s penalom i to nam je olakšalo utakmicu. Nema se tu što puno komentirati. Ako bih analizirao, rekao bih da mi se nije svidjelo kako smo odigrali u prvom poluvremenu. Zabijali smo jer imamo veću kvalitetu. Ali nismo iskoristili neke prilike - rekao je trener Hajduka i dodao:

- U drugom poluvremenu smo bili bolji, radili smo ono što smo se dogovorili. Bilo je i situacija u kojima smo biti skroz otvoreni za protivničke napade, ali samo u prvom poluvremenu. U drugom se nismo doveli u takve situacije i zbog toga sam zadovoljan.

Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

S druge strane, trener Vukovara Tomislav Stipić priznaje da je imao najgori debi u karijeri.

- Bili smo preopterećeni i spori u donošenju odluka. Formacija nije bila glavni uzrok naše izvedbe. Imao sam osjećaj da nam je nedostajao taj djelić vjere da možemo pobijediti. Moramo pametno nastaviti dalje. Situacija je osjetljiva. Da smo izgubili s 0:2, bilo bi lakše. Moram što prije ovo zaboraviti i krenuti dalje - rekao je i dodao:

- Ne da sam imao ovako loš debi, nego nikad nisam izgubio utakmicu s ovoliko golova. Prihvaćam to, ovo je moj rezultat i moja ekipa, koju volim. Bit ćemo bolji i okrenuti ovo sve, samo nam treba malo vremena i sreće. Vidjeli ste danas kako nam je Silić obranio na 0:2. Da smo tad zabili, bila bi drugačija utakmica. Treba nam mali uspjeh da nas pokrene.

Stipić je pokušao dočarati što se točno dogodilo u Gradskom Vrtu.

- Znali smo da Hajduk gradi svoj napad iz formacije 3-2-5. Htjeli smo napraviti copy-paste njihove formacije i dočekati ih u prostorima u kojima oni žele kombinirati. Htjeli smo napraviti prostora za Puljića i Gonzaleza da dobijemo situacije dva na dva. Preplašili smo se, išli smo korak unatrag, a ne naprijed - kazao je pa zaključio:

- Kad ste zadnji na ljestvici i kad se dogodi utakmica kao danas, ne možete očekivati da će se na terenu promijeniti nešto posebno. Ovakve utakmice jednostavno morate odraditi.