Obavijesti

Sport

Komentari 4
ZABILI ŠEST KOMADA

PAO REKORD Hajduk prvi put u HNL-u zabio 6 golova u gostima. Ovo su najuvjerljivije pobjede

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zanimljivo, ove sezone je Hajduk pretrpio najuvjerljiviji poraz u povijesti HNL-a (5-0 na Rujevici), a sada stigao i do najuvjerljivije gostujuće pobjede

Hajduk je razmontirao Vukovar 6-0 u gostima u 27. kolu HNL-a, a Splićanima je to bila najveća gostujuća pobjeda u povijesti hrvatskog prvenstva!

Prvi put je Hajduk pobijedio u gostima s više od pet golova razlike u hrvatskom prvenstvu, a posljednji put je šest golova zabio Gorici 22. veljače 2020. na Poljudu. 

Zadnji put su u gostima "bili" zabili šest golova davne 1996. protiv Zagreba i pobijedili 6-1. 

Zanimljivo, ove sezone je Hajduk pretrpio najuvjerljiviji poraz u povijesti HNL-a (5-0 na Rujevici), a sada stigao i do najuvjerljivije gostujuće pobjede. 

Najuvjerljivije pobjede u gostima:

Dragovoljac – Hajduk 0:5 (1999.)

Istra Pula – Hajduk 0:5 (1999.)

Marsonia – Hajduk 0:5 (2000.)

Inter Zaprešić – Hajduk 0:5 (2010.)

Cibalia – Hajduk 0:5 (2018.)

Zadar – Hajduk 1:5 (2001.)

Zadar – Hajduk 1:5 (2013.)

Istra 1961 – Hajduk 1:5 (2018.)

Splitska momčad je druga u prvenstvu sa 53 boda, dok je Vukovar na začelju ljestvice sa 20 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026