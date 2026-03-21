PAO REKORD Hajduk prvi put u HNL-u zabio 6 golova u gostima. Ovo su najuvjerljivije pobjede
Hajduk je razmontirao Vukovar 6-0 u gostima u 27. kolu HNL-a, a Splićanima je to bila najveća gostujuća pobjeda u povijesti hrvatskog prvenstva!
Prvi put je Hajduk pobijedio u gostima s više od pet golova razlike u hrvatskom prvenstvu, a posljednji put je šest golova zabio Gorici 22. veljače 2020. na Poljudu.
Zadnji put su u gostima "bili" zabili šest golova davne 1996. protiv Zagreba i pobijedili 6-1.
Zanimljivo, ove sezone je Hajduk pretrpio najuvjerljiviji poraz u povijesti HNL-a (5-0 na Rujevici), a sada stigao i do najuvjerljivije gostujuće pobjede.
Najuvjerljivije pobjede u gostima:
Dragovoljac – Hajduk 0:5 (1999.)
Istra Pula – Hajduk 0:5 (1999.)
Marsonia – Hajduk 0:5 (2000.)
Inter Zaprešić – Hajduk 0:5 (2010.)
Cibalia – Hajduk 0:5 (2018.)
Zadar – Hajduk 1:5 (2001.)
Zadar – Hajduk 1:5 (2013.)
Istra 1961 – Hajduk 1:5 (2018.)
Splitska momčad je druga u prvenstvu sa 53 boda, dok je Vukovar na začelju ljestvice sa 20 bodova.
