UZAVRELE STRASTI

Garcia o okršaju s Rožmanom: 'Nije mi se svidjelo što sam čuo! Ali trener sam, nisam boksač'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Garcia o okršaju s Rožmanom: 'Nije mi se svidjelo što sam čuo! Ali trener sam, nisam boksač'
Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Trenerski dvojac pokoškao se u prvom poluvremenu, što je prošlo ispod radara, a onda i u drugom. U nastavku je jače zaiskrilo pa je strateg Splićana prokomentirao što se točno dogodilo

Nogometaši Hajduka odigrali su najzreliju utakmicu ove sezone i s 2-0 pobijedili Osijek u derbiju na Opus Areni. Time su zadržali priključak za Dinamom na vrhu te najveći rivali sada imaju po četiri pobjede u prva četiri kola.

Susret su obilježili Marko Livaja golom i asistencijom te Michele Šego pogotkom, kao i treneri Gonzalo Garcia i Simon Rožman. Naime, trenerski dvojac pokoškao se u prvom poluvremenu, što je prošlo ispod radara, a onda i u drugom. U nastavku je jače zaiskrilo pa je strateg Splićana i prokomentirao što se točno dogodilo.

ZAISKRILO NA OPUS ARENI VIDEO Žestok obračun trenera Osijeka i Hajduka. Galamili i upirali prstom jedan u drugoga
VIDEO Žestok obračun trenera Osijeka i Hajduka. Galamili i upirali prstom jedan u drugoga

- Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, zato sam skočio. Pričao sam o njemu prije utakmice dobre stvari, tako će i ostati. Imam poštovanja prema svima, ali kad čujem neke stvari onda to poštovanje stavim sa strane. Nisam boksač nego trener, odmah nakon toga sam sjeo na klupu - rekao je trener Hajduka.

