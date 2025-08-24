Garcia o okršaju s Rožmanom: 'Nije mi se svidjelo što sam čuo! Ali trener sam, nisam boksač'

Nogometaši Hajduka odigrali su najzreliju utakmicu ove sezone i s 2-0 pobijedili Osijek u derbiju na Opus Areni. Time su zadržali priključak za Dinamom na vrhu te najveći rivali sada imaju po četiri pobjede u prva četiri kola.

Susret su obilježili Marko Livaja golom i asistencijom te Michele Šego pogotkom, kao i treneri Gonzalo Garcia i Simon Rožman. Naime, trenerski dvojac pokoškao se u prvom poluvremenu, što je prošlo ispod radara, a onda i u drugom. U nastavku je jače zaiskrilo pa je strateg Splićana i prokomentirao što se točno dogodilo.

- Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, zato sam skočio. Pričao sam o njemu prije utakmice dobre stvari, tako će i ostati. Imam poštovanja prema svima, ali kad čujem neke stvari onda to poštovanje stavim sa strane. Nisam boksač nego trener, odmah nakon toga sam sjeo na klupu - rekao je trener Hajduka.