Garcia otvoreno o mogućem dolasku Marešića, o Livaji...: 'Sastav vam neću otkriti...'

Hajduk s puno neizvjesnosti dočekuje otvaranje proljetnog dijela sezone protiv Istre (nedjelja, 15 sati, MAXSport 1). Gonzalo Garcia ne može računati na kartonirane Rebića i Livaju, dvojac Pukštas i Šarlija nisu još uvijek spremni, Branimir Mlačić do sada nije bio u konkurenciji za nastup zbog potencijalnog transfera, a Gonzalez, Lučić, Karačić i Capan su napustili klub.

Sve u svemu, situacija nije blistava, Garcia će se morati snaći s kadrom koji mu je ostao na raspolaganju, svakako tanjim nego što je bio u jesenskom dijelu sezonu u kojem su zauzeli drugo mjesto s bodom zaostatka za vodećim Dinamom.

Hoće li Marešić biti prvo pojačanje Hajduka za proljetni dio sezone?

- Tržište je otvoreno i ne znam što ćemo do kraja napraviti. Ne želim govoriti o igračima koji nisu s nama, ne bi to bilo fer. Naravno, znam ga dok sam ga vodio u Istri, ali ne mogu ništa reći o njemu u ovom trenutku.

Kako ste zadovoljni odrađenim pripremama i ide li Livaja iz Hajduka?

- Pripreme su bile dobre, ostali smo kući i napravili najbolje što smo mogli. Igrači su odradili dobro i u Stobreču, i ovdje na Poljudu, sve je bilo dobro, nitko se nije žalio, u utakmicama smo bili dobri i sretan sam kako je sve prošlo. Marko radi dobro, pozitivan je, to i trebamo od njega.

Kakva je situacija s Mlačićem, hoće li biti u konkurenciji ili ne?

- Nije igrao (na pripremama, Hajduk ga je čuvao za eventualni transfer, op. a.), nikad ne kažem početnu postavu, neću ni sada. Radi dobro, fokusiran je, tih je kao i uvijek, vidjet ćemo... Danas je sve ok, on je u konkurenciji, ne znam što će biti sutra i dalje. Neke stvari su van mojih ruku...

Može li se reći da zbog brojnih izostanaka i odlazak imate lošiju momčad nego na jesen?

- U jesenskoj polusezoni smo igrali s različitim igračima, mislim da snaga naše momčadi ne ovisi o tome tko je n terenu. Svi se spremaju, svi imaju kvalitetu..., neki su iskusniji, imaju više minuta, ali svi su u konkurenciji, svi mogu igrati i svi rade naporno.

Kako ste zadovoljni radom momčadi nakon Širokog, jesu li svi u redu?

- Ništa se posebno nije događalo, neke sitnije ozljede možda, ali ništa posebno, dobro smo radili, vidjet ćemo još sutra kako će biti ali za nama je normalan tjedan.

Istra je igrala s Rijekom, kako ste ju vidjeli?

- Istra je jako dobra momčad, znam ih, Lončara, Radoševića, Rozića..., neki mladi dolaze..., Znam koliko su jaki, imaju dobru poziciju na ljestvici, imaju dobre rezultate, zabijaju golove, teško je igrati s njima. Oni utakmice čine teškima za suparnike.

Tko je u prednosti, oni su igrali s Rijekom, a vi ste odmorniji?

- Igrali su 70 minuta, neki i 45, to je bila dobra priprema za njih, ali i mi smo spremni za ono što nas čeka. Jedino što oni imaju put a mi ne... Oni su probili led, mi ćemo u nedjelju...

Navijači se vraćaju na tribine?

- Svi volimo igrati pred punim tribinama, povezati se s navijačima i učiniti ih sretnima s nova tri boda. Siguran sam da će nas podržavati 90+ minuta.

Po pripremnim susretima ispada da je Sigur prva opcija za desni bok, Hodak je malo zastao?

- Ne, situacija se mijenja, nema opuštanja. Niko je dobro iskoristio priliku, Hodak prije njega isto tako, trebaju obojica nastaviti raditi, u nogometu cilj ne može biti sljedeći dan ili kratkoročna forma, nego moraš iz dana u dan raditi, prihvatiti priliku. Igrat će jedan ili drugi, ali obojica su kompetitivni i onaj drugi će gurati prvoga da bude još bolji jer će izgubiti poziciju.

Je li Dinamo favorit za osvajanje naslova prvaka?

- Vidjeli ste jučer koliko su jaki, kako kažnjavaju suparnike svaki put kad su u prilici. To je njihova kvaliteta, imaju odličnog trenera i igrače, imaju dosta dobrih stvari, kao što ih imamo i mi. Gledajući povijest favorit je favoriti, ali i mi želimo biti bolji i napraviti iskorak, moramo biti fokusirani i to je naša najveća prednost. Naš cilj i dalje ostaje pobjeda u svakoj utakmici, možemo li, to ćemo vidjeti.

