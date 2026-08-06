Garcia pod pritiskom, a Livajin start upitan. Navijači Hajduka se nadaju da neće biti straha

Hajduk je doputovao u Vilnius na prvi susret kvalifikacija za Konferencijsku ligu sa Žalgirisom (19 sati, HDTV) kao favorit, ali i s gomilom upitnika zbog načina na koji su odigrali dva zadnja susreta. Poraz od Pafosa nije toliko neočekivan koliko je bolan način na koji se cijela utakmica odvila, a i poraz u Varaždinu, u kojemu je teško pronaći nešto za što bi se i najoptimističniji navijač Hajduka uhvatio. Rana je faza sezone, a atmosfera oko kluba nije dobra, navijači su podijeljeni oko podrške treneru Garciji, kojemu je osvanula i poruka da je vrijeme za odlazak.

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Hajduk je na početku aktualne sezone pokazao dva različita lica, prvo domaće s dvije dobre utakmice i dvije uvjerljive europske pobjede protiv Žiline i Pafosa, ali i drugo, gostujuće, potpuno drugačije. Hajduk je na gostovanjima izgledao prestrašeno, bezidejno... i izgubio sva tri susreta, primio čak osam golova.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zbog toga je pitanje kako će Hajduk istrčati u Vilniusu, goropadno i hajdučki ili pak prestrašeno i bezidejno. Momčad je uzdrmana i željna ispraviti sve ono loše što im se dogodilo u zadnjih sedam dana, ali pitanje je koliko imaju unutarnje snage, a pogotovo pozitivnog karaktera da to i naprave.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drugi upitnik je kako će se Garcijina momčad snaći na umjetnoj travi na kojoj se večeras igra utakmica. Nije presudno, ali je vrijedno pozornosti, jer na umjetnoj podlozi lopta odskače drugačije nego na pravoj travi i sigurno da će igračima Hajduka trebati vremena da se prilagode na nove uvjete, bez obzira na to koliko se na njih pripremali.

Treći upitnik je koji će sastav trener Hajduka poslati od prve minute na teren. Hoće li koristiti Livaju ili će ostati vjeran onome što je radio u Žilini i na Cipru, gdje je koristio brže, motoričnije igrače, koji su trebali raditi visoki presing. Može li mu umjesto ozlijeđenog Brajkovića rupu popuniti tek pridošli Šotiček ili će opet Šego na bok, a Livaja u špicu? Može li nakon sedam dana treninga i prilagodbe do minutaže i povratnik sa Svjetskog prvenstva Sigur, u kakvom su stanju načeti Marešić i Acapandie...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mnogo je otvorenih pitanja na koje samo Garcia zna odgovore ili će ih saznati uoči večerašnje utakmice. U svakom slučaju, Hajduk u ogled sa Žalgirisom ulazi kao favorit, no status favorita na papiru ne znači ništa, treba ga opravdati i na terenu, najprije večeras u Vilniusu, a onda i u uzvratu u Splitu za sedam dana od 21 sat.