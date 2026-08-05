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UOČI PRVE UTAKMICE

Garcia: Povijest gostovanja ne ide nam u korist. Ako budemo bez energije, u problemu smo

Piše Jakov Drobnjak,
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Garcia: Povijest gostovanja ne ide nam u korist. Ako budemo bez energije, u problemu smo
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Uvijek je važno pobijediti nakon poraza, pogotovo u klubu kao što je Hajduk. Kad izgubiš svi postanu glasni. Sutra je važna utakmica, moramo imati jako dobar mentalitet, rekao je Garcia

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Hajduk je u dvomeču s Pafosom ispao iz Europske lige (ukupno 4-2) te će europski put nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige. Protivnik je litavski Žalgiris. Prva utakmicu će "bijeli" odigrati u gostima u četvrtak u 19 sati. Susret su najavili trener Gonzalo Garcia te igrač Rokas Pukštas.

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Treneru, dva poraza za redom, koliko je psihološki važno dobiti sada?

- Uvijek je važno pobijediti nakon poraza, pogotovo u klubu kao što je Hajduk. Kad izgubiš svi postanu glasni. Sutra je važna utakmica, moramo imati jako dobar mentalitet.

Hajduk lošije igra u gostima.

- U Europskim utakmicama dulje putujemo pa je i to neki razlog. Prerano počnemo razmišljati o rezultatu. To se događa, ali to moramo promijeniti. Nismo dugo pobijedili u gostima, valjda 6-7 godina i pokušat ćemo to prekinuti. Druga utakmica s Pafosom bila je mentalno teška, a i povijest nam ne i de u korist jer smo stalno gubili. Nismo dobro igrali ni protiv Varaždina.

Umjetna je trava, kako to gledate?

- Sve što je drugačije, može biti problem. Ako si igrač koji želi biti ofenzivan, lopta ide brže i drugačije. Ako o tome razmišljaš može biti problem i to se lako može uzeti kao izgovor, ali to ne može biti izgovor. Mi imamo kvalitetne igrače koji žele igrati, igrače koji napadaju. Trebalo bi nam ići u korist.

Kako vidite Žalgiris?

- Atmosfera je bila sjajna, neočekivano je bilo. Kada sam vidio kako navijaju i stoje uz momčad, bilo je lijepo. Pozitivne stvari vode ka dobrom, loše prema lošim stvarima. Imaju energiju, pozitivnost i na to moramo računati. Ako ćemo biti bez energije, izgubit ćemo. Ako dođeš ovdje i nisi agresivan, ne ideš svom snagom, onda si u problemu. Moramo pokazati dobro lice i hoćemo. Dinamo Zagreb? Gledao sam početak, ali drugačiji smo. Oni su dominantni, a mi smo na putu da dođemo natrag na dobar put. Dinamo je dominirao, zabili su uz sreću, ali ako protiv Dinama primiš dva gola na Maksimiru, teško se vratiti.

Mikrofon je zatim dobio Pukštas.

- Uzbuđen sam biti u Litvi, utakmica će biti puna energije. Doći će moji baka i djed, rođaci i bit će to posebna utakmica za mene. Tata je fan Žalgirisa, stalno mi priča o uspjesima kluba, oba roditelja su rođeni blizu stadiona i povezan sam s klubom. Dolazio sam kao mali u Litvu i sjećam se boravka ovdje. Igrati za Litvu? Fokus je na Hajduk i ne razmišljam o tome. Samo želim da momčad pobijedi i to je to. 

Kakav je Žalgiris?

- Jako mi je posebna ova utakmica, sjajna je zemlja i jako sam uzbuđen. Nisam dobio neke savjete od roditelja. Moramo biti energični, pokazati im da smo ovdje došli igrati. Od prve minute imati ubojiti mentalitet. Capan (igrač Žalgirisa op. a.)? Puno radi, trenirali smo puno zajedno. Bio je velik dio og života kada sam došao u Hrvatsku. Velik mi je prijatelj, dosta sam naučio od njega i želim mu puno sreće.

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