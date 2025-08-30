Garcia: Sigur i Pukštas nisu mi rekli da žele otići iz Hajduka, a Španjolcima treba par tjedana

Nakon četiri uvodna kola Hajduk s maksimalnim učinkom čeka nedjeljni jadranski derbi. U goste im dolazi ranjena Rijeka koja je doživjela pravi debakl u Solunu u kvalifikacijama za Europa ligu, ali ni Gonzalo Garcia ni bilo tko na Poljudu ne vjeruju da će Rijeka doputovati u Split s bijelom zastavom u rukama. Uzdrmana da, umorna da, ali sigurno motivirana da dobrom utakmicom i pozitivnim rezultatom popravi dojam.

Pokretanje videa... 00:36 Slavlje Hajduka u Osijeku | Video: Davor Kovačević/24sata

Hoće li dva zadnja španjolska pojačanja biti u kadru i mogu li zaigrati?

- Oni nisu trenirali s grupom, treba im par tjedana da dohvate formu. Ali bit će uz momčad, vjerojatno i na klupi, vidjet ćemo danas nakon treninga kakvu ćemo odluku donijeti.

Izbornik Kanade izjavio je pomalo i nekorektno da Sigur želi otići iz Hajduka, kakva je situacija s njim?

- Ne poznajem čovjeka, ne znam što je rekao, ali Sigur meni nije rekao da želi otići. Radi s nama, ne znam je li sretan, ima li ponudu...

Vratili ste Pukštasa u život, bila bi šteta da ode sad kad je proigrao?

- On je sebe radom doveo na taj nivo. Discipliniran je, radi, i to što pruža na terenu je rezultat tog rada. Ali mora tako i nastaviti. Ni on mi nije rekao da želi otići. Istina je da bi bila šteta za njega da ide sada jer je sve bolji i bolji, ako nastavi imat će dobrih opcija i u budućnosti. Samo mora odigrati 15-20 utakmica u ovom ritmu.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Rijeka je ranjeni lav, a ranjeni lavovi su najopasniji?

- Rijeka je opasna, nekad se dogodi da ne odgovorite dobro kad igrate dva puta tjedno, to im se dogodilo. Oni su opasni, bit će umorni i razočarani, ali oni su prvaci, opasni su, imaju dobrog trenera i igrače, dobra su momčad, bit će umorniji, to je jasno, ali ipak su i dalje jako opasni.

Večeras igraju Varaždin i Dinamo, hoćete li navijati za Varaždin?

- Ne navijam ni za koga. Gledat ću utakmicu kao i uvijek ako imam vremena. Ali sam fokusiran samo na nas. Ništa što se sada dogodi neće biti pretjerano važno do kraja. Bit će lijepa utakmica za gledati, sigurno ne i lagan zadatak za Dinamo.

Je li Rijeka postala prvak zbog toga što su najbolje kažnjavali pogreške ostalih?

- Nisu primali puno golova, svi su se branili skupa, imali su kvalitetu naprijed, nikad nisu paničarili, ostajali su fokusirani i u svlačionici i u klubu. Oni su bili najkonstantniji, nisu imali uspona i padova... Uz to su imali jako dobre igrače kao Janković i Fruk... i zato su postali prvaci.

Imate dosta problema sa stoperima?

- Klub radi na tržištu, dobili smo Edgara i Huga koji nam mogu pomoći. Edgar je tu kao stoper, ali je istina da nismo kompletni. Tu su Raci i Mlačić, Raciju treba vrijeme jer je tek stigao, Mlačić je dobar i drži nivo u dosadašnjim utakmicama i zadovoljan sam obojicom. Žao mi je što je Šarlija ozlijeđen jer je rastao iz utakmice u utakmicu.

Je li pobjeda u Osijeku digla samopouzdanje vašim igračima?

- Momci rade dobro, oni su dobri i inače, ne samo na terenu. Osjećaj koji imam na treninzima, utakmicama, stalno je pozitivan. Pobjeda daje poticaj, osjećaj je dobar, s pobjedom je sve kompletno.

Rijeka će biti oprezna i čekati Hajduk u tranziciji. Kako odgovoriti pred punim stadionom koji će tražiti napadačku igru?

- Bilo bi lijepo pobijediti u derbiju, to je naša ideja uvijek. Pokušavamo nikad ne gubiti glavu, biti sve bolji i bolji. Rijeku dobro poznajem, vidjet ćemo što će oni pokušati, hoće li nas napasti, hoće li nas pritisnuti visoko..., za sada se pripremamo na sve.

Bilo bi lijepo otići na pauzu s pet prvenstvenih pobjeda?

- Bilo bi lijepo, to je sigurno, pokušat ćemo, vidjet ćemo kako će ispasti.

Jesu li Fruk i Janković najopasniji igrači Rijeke?

- Imaju oni i Čopa koji je nevjerojatan strijelac, Dantasa, Petrovića, prema naprijed pet – šest igrača koji mogu zabiti, šutirati, kreirati... Opasna su momčad.