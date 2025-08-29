Rijekin debakl u Solunu ne bi smio zavarati Garciju, a Hajduk radi na još jednom transferu...

Da ste u petak imali priliku barem nakratko popričati s bilo kim od igrača, trenera i struke Hajduka, saznali biste kako debakl koji je doživjela Rijeka u Solunu nije nimalo promijenio mišljenje o snazi Fruka, Jankovića i društva koji im u nedjelju dolaze na Poljud. Na jadranski bi derbi veći utjecaj od teškog psihičkog udarca koji je primila Đalovićeva momčad mogao imat umor igrača Rijeke, no ni to nije karta na koju Hajduk može i treba igrati.

Garcia je sa suradnicima tijekom petka detaljno analizirao način na koji je PAOK izdominirao Rijeku, ali je činjenica da su se tijekom tjedna više bavili svojim problemima i svojom momčadi, nego li suparnikom, jer su svjesni da će Rijeka u Split doći po iskupljenje. Nema tog europskog debakla, nema tog lošeg starta u prvenstvo, pa ni najave prodaje kluba koji bi umanjili motiv igrača Rijeke uoči gostovanja na Poljudu. Dovoljno je prisjetiti se kako su reagirali prošle godine nakon debakla u Ljubljani. Svjestan je toga i Garcia koji mora maksimalno mobilizirati svoje igrače kako ne bi utakmicu i suparnika olako shvatili te kako bi se od prve minute postavili kako treba i opravdali ulogu favorita.

Odmah u startu valja kazati kako je za Garciju najvažniji zadatak do nedjelje uigrati stoperski par Mlačić – Raci, jedini preostali dvojac stopera nakon prodaje Prpića i Uremovića te ozljeda Skelina i Šarlije, barem dok Edgar Gonzalez ne bude u ozbiljnoj konkurenciji, jer Šarlije neće biti najmanje tri tjedna a pitanje je i hoće li konkurirati i za derbi s Dinamom... Kad su u pitanju ozljede dobra je vijest da je Bamba zdrav, grč koji je osjetio u trbušnom zidu, zbog čega je zamijenjen u Osijeku, bilo je samo grč i Gambijac bi trebao biti na raspolaganju treneru za nedjelju.

Otvorenim ostaje i pitanje golmana Lučića koji se nakon propalog transfera u Tursku vratio na Poljud i vjerojatno će tu i ostati barem do zimskog prijelaznog roka. Lučić nema ponudu koja bi ga zadovoljila a mora obaviti i lakši operativni zahvat pa će iskoristiti priliku i odraditi ga u miru dok mu teče ugovor s Hajdukom, jer je i onako, ne u drugom ili trećem, nego u četvrtom planu...

U ozbiljnoj konkurenciji za Rijeku ne bi trebali biti ni dva zadnja pojačanja, Edgar Gonzalez i Hugo Guillamón, ali je moguće da budu u službenom zapisniku. Popriličnu zabunu među navijačima Hajduka izazvalo je otkazivanje najavljene press konferencije na kojoj su trebali biti predstavljeni, Hajduk je to objasnio tehničkim detaljima a koliko se može neslužbeno saznati u pitanju je interni problem kod Almerije koja nije uspjela na vrijeme dostaviti jedan od dokumenata nužan za registraciju igrača. Sada i to u redu, nema zapreka da obojica budu registrirani, a hoće li se i kada službeno predstavljanje održati o tom po tom. Nije ni Rebić službeno predstavljen.... Nakon Rijeke slijedi dvotjedna reprezentativna stanka, dovoljno vremena da se odradi sve što je planirano, kao i za uigravanje španjolskog dvojca od kojeg se u nastavku sezone očekuje puno.

Za kraj spomenimo i da su dvojica Hajdukovih Australaca, Anthony Kalik i Fran Karačić dobili reprezentativne pozive te bi obojica trebali otputovati na dvomeč s Novim Zelandom koji su na rasporedu 5. i 9. rujna, što pak znači da bi njihov nastup na gostovanju kod Lokomotive mogao biti jako upitan. Naime, stići će se oni vratiti na vrijeme, ali u pitanju je daleko i iscrpljujuće putovanje dugo 22 sata u jednom smjeru, a to oduzima ne samo vrijeme nego i dosta energije i traži vrijeme za prilagodbu...

