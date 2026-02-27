Garcia: Dinamova pobjeda u Varaždinu pokazatelj je snage 'modrih', ne slabosti Varaždina

Hajduk se u zadnje vrijeme baš i ne može pohvaliti rezultatima protiv Varaždina, štoviše, u zadnjih pet utakmica Varaždin je bolji, imaju po dvije pobjede i dva remija te jedan poraz. No, gledajući trenutnu formu bolji je Hajduk, koji je slavio protiv Osijeka i Rijeke, dok su Varaždince u zadnja dva ogleda visoko porazili i Dinamo i Rijeka. U sutrašnji ogled oba trenera ulaze sa svojom računicom. Nikola Šafarić želi pobjedom prekinuti negativni niz te učvrstiti momčad na četvrtoj poziciji na prvenstvenoj ljestvici, dok Gonzalo Garcia s druge strane želi nastaviti niz pozitivnih rezultata i zadržati kakav-takav priključak s Dinamom.

Neće mu biti lako, već duže vrijeme je bez Almene kojeg po svemu sudeći neće biti ni u Varaždinu, bez Sigura koji je zaradio tri utakmice suspenzije, vjerojatno i bez Šarlije i Krovinovića koji su načeti ozljedama... I sve to uoči napornog tjedna koji im nakon gostovanja u Varaždinu servira još i gostovanje u Rijeci, a nakon toga i derbi s Dinamom na Poljudu.

Je li Toni Silić zaslužio poziv Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo?

- To je posao izbornika ne moj, što se tiče Silića on je veliki talent, mlad je golman, vjerujem da će jednoga dana biti u reprezentaciji ako nastavi ovako raditi i biti skroman i ponizan. Nije moj posao da pričam o tome, ali bi bilo lijepo za nas da dobije poziv.

Startaju li u Varaždinu Hodak, Marešić, Livaja...?

- Nemamo dubinu, koristili bi inače više igrača, ali nemamo ih toliko na raspolaganju. Možda neki koji startaju sutra neće u srijedu... Vidjet ćemo.

Niste dobili Varaždina još uvijek, možemo li očekivati pobjedu, četvrtu uzastopnu?

- S Istrom sam imao dva remija, sad poraz i remi... Oni su momčad koja je dobro organizirana, klub također, imaju dobre uvjete, rastu iz dana u dan, jako su teški kao suparnik za momčadi poput nas. Agresivni su, stoje blizu igrača, fizički su snažni, jako su teški. Nadam se da će ova utakmica biti drugačija s naše strane, da ćemo nastaviti pobjednički niz.

Vjerojatno ćete odgovoriti da je svaka iduća utakmica najvažnija, ali utakmica u srijedu protiv Rijeke može vam osigurati kvalifikacije Europa lige pa bi ipak trebala biti puno važnija. Hoćete li razmišljati i o njoj?

- Imamo dovoljno vremena za pripremu utakmice u Rijeci, imamo i Dinamo nakon toga... Ako startaš u Konferencijskoj ligi moraš proći više utakmica bez prava na kiks, a to je teže, pogotovo ako slažeš momčad u predsezoni. Ako imaš mogućnost jednu utakmicu izgubiti, to je prednost. Što se tiče domaće lige, svaki poraz smanjuje mogućnost da otežamo Dinamu posao. Probat ćemo slaviti u subotu, pa u srijedu i to je jedino o čemu razmišljam.

Almene i Sigura nema, Šarlija i Krovinović su načeti...?

- Što se tiče Almene volio bih znati što se događa, svaki tjedan me pitate, on pokuša trčati i gležanj mu natekne... Ja sam trener, nisam liječnik, nedostaje nam, Almena je važan za nas i moramo pokušati bez njega, kao što smo igrali bez Pukštasa kad je on bio ozlijeđen... Šarlija i Krovinović su malo načeti, ali ništa posebno, moramo nastaviti s ovim što imamo, dosta igrača ima dosta minuta... Nadamo se da će se brzo vratiti. Što se tiče Sigura, "shit happens", tri utakmice bez njega bit će bolno za nas.

Šarlija i Raci imaju po tri kartona, nezgodno bi bilo izgubiti ih za Dinamo, hoćete li riskirati s obojicom u Varaždinu?

- Pametno razmišljanje, tu je Marešić kojeg smo doveli jer je iskusan i koji pravi druge bolje od drugih.

Varaždin ima poseban stil?

- Oni i Rijeka puste te da igraš iz zadnje linije, ali zato pokrivaju sve na ostatku terenu. To je takav stil, neki pritišću, neki prate igrače, sve zavisi kakve igrače imaš na raspolaganju. Dva različita stila, ali nijedan stil ne garantira uspjeh.

Dinamo je pokazao da je Varaždin momčad koju je moguće deklasirati i bez posebno dobre igre?

- Varaždin je mogao zabiti, da jesu bila bi to drugačija utakmica. Dinamo ih je kaznio, to je više pokazalo njihov potencijal nego slabosti Varaždina.

Malo ste prehlađeni?

- Malo sam načet ali na sreću ja ne igram. Promjena temperature me malo 'ubila'.

Prolaz u Kupu ili pobjeda u Varaždinu?

- Sve je važno, za mene su sve utakmice važne i želim svaku pobijediti. Ako si trener velikog kluba s ambicijama tako se moraš i postaviti. Dinamo može mijenjati igrače i staviti dvije različite postave u srijedu i nedjelju. Oni mogu rotirati, raditi što žele.

Dinamo je ispao, hoće li vam to otežati posao?

- Moramo se fokusirati na nas, ne na Dinamo.