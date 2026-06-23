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ROŠADE NA POLJUDU

Garcia u novu sezonu ulazi sa smanjenim stožerom, Hajduk trojicu poslao u drugu momčad

Piše Domagoj Vugrinović,
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Garcia u novu sezonu ulazi sa smanjenim stožerom, Hajduk trojicu poslao u drugu momčad
Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Posebnu ulogu zadržat će Zvonimir Deranja. On će nastaviti raditi s prvom momčadi, ali će istodobno biti uključen i u rad druge ekipe te služiti kao poveznica između dvaju pogona

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Hajduk je uoči početka nove sezone reorganizirao stručni stožer prve momčadi i smanjio broj suradnika koji rade uz trenera Gonzala Garciju. Trener golmana Darko Franić, videoanalitičar Bruno Baćina i kondicijski trener Antonio Plenča karijere će nastaviti u drugoj momčadi splitskog kluba koja će se od sljedeće sezone natjecati četvrtom rangu natjecanja.

Na Poljudu su odlučili ukinuti dvostruke funkcije u stožeru prve momčadi te za svako ključno područje zadržati samo jednog odgovornog stručnjaka. Tihomir Bulat tako će samostalno raditi s golmanima, Jose Carlos Garcia preuzet će cjelokupan kondicijski dio, a Danijel Franjković ostaje jedini videoanalitičar.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Franić se stručnom stožeru prve momčadi priključio 2022. godine, tijekom prvog mandata Mislava Karoglana. Njegov prelazak u drugu momčad nije iznenađenje jer je prošlog ljeta na Poljud stigao Bulat, Garcijin suradnik iz vremena zajedničkog rada u Istri. Baćina je u Hajduk stigao iz Uskoka 2023. godine, dok je prvu momčad vodio Ivan Leko. Plenča je, poput Franića, postao član stožera 2022. za vrijeme Karoglanova mandata. Sva trojica ostat će u klupskom sustavu i iskustvo prenositi igračima druge momčadi.

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Posebnu ulogu zadržat će Zvonimir Deranja. On će nastaviti raditi s prvom momčadi, ali će istodobno biti uključen i u rad druge ekipe te služiti kao poveznica između dvaju pogona. Uz glavnog trenera Garciju, stručni stožer prve momčadi u novoj sezoni činit će pomoćni treneri Ibon Labaien Soto i Goran Roce, trener golmana Tihomir Bulat, kondicijski trener Jose Carlos Garcia, rehabilitacijski trener Borja Zabala i videoanalitičar Danijel Franjković.

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