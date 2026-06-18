Garcia uoči sezone: 'Livaja mi se sviđa, ali očekujem još i više...'

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak 15. lipnja započeli su s pripremama za novu sezonu. Vremena nema puno, već 9. srpnja čeka ih dvoboj protiv slovačke Žiline u prvom pretkolu Europske lige, kadar je tanak, pojačanja su hitno potrebna...

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Pokretanje videa... VIDEO Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Video: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Medijima se nakon treninga obratio strateg 'bilih' Gonzalo Garcia, a na pitanje o Marku Livaji trener je bio jasan...

- Sviđa mi se. Svi od njega nešto očekuju, a ja očekujem još više. To je moj posao - komentirao je, piše Dalmacija Danas.

Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Garcia je progovorio i o prošloj sezoni u kojoj je Hajduk ostao bez naslova i europskih nastupa.

- Nadam se da sam pametniji nego prošle sezone. Izgubio sam puno energije na neke stvari. Ove ću se godine više fokusirati na nogomet - priznao je.

Na pitanje nada li se da će Kanada brzo ispasti kako bi se Niko Sigur mogao priključiti momčadi, Garcia je bio jasan.

- Ne mogu to reći jer Niko igra za njih. Više ga vidim u sredini nego u obrani, a nedostajao nam je itekako. Zbog njega se nadam da će tamo biti što dulje jer je zaslužio to - rekao je za portal Dalmacija Danas.

Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Garcia je komentirao i utakmicu Hrvatske na SP-u.

- Bila je to jedna od boljih utakmica koje će biti na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je bolna točka svima, iako smo mala država - zaključio je.