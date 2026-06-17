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U DRUGOM PRETKOLU

Sužen ždrijeb: Evo koga u Europi mogu dobiti Hajduk, Dinamo, Rijeka i Varaždin

Piše Ivan Tomašković,
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Sužen ždrijeb: Evo koga u Europi mogu dobiti Hajduk, Dinamo, Rijeka i Varaždin
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ždrijeb u Nyonu počinje u 12 sati i od tada će svi hrvatski klubovi saznati svoje protivnike u drugim pretkolima

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Dinamo, Hajduk, Varaždin i Rijeka u srijedu u 12 sati u Nyonu doznat će svoje protivnike u drugim pretkolima europskih natjecanja. Uefa je dodatno suzila ždrijeb pretkola Lige prvaka podjelom u manje podskupine. 

Dinamo tako ide na pobjednike utakmica Vikingur (Island)-Gyor (Mađarska), Kairat (Kazahstan)- Sutjeska (Crna Gora), Vitebsk (Bjelorusija)-Craiova (Rumunjska), Flora (Estonija)-Iberia (Gruzija), Petrocub (Moldavija)-Egnatia (Albanija), a prijeti mu izravni dvoboj sa švicarskim Thunom. Utakmice su na rasporedu 21. i 22. srpnja, dok su uzvrati predviđeni za 28. i 29. srpnja. 

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Jučer je Hajduk doznao da će u 1. pretkolu Europske lige igrati protiv slovačke Žiline. Od 13 sati Hajduk će u Nyonu saznati potencijalnog protivnika u 2. pretkolu Europske lige. 

Hajduku prijete jake momčadi kao što su Benfica, Midtjylland, PAOK i Qarabag. Također doznat će i potencijalne protivnike u slučaju da ispadne o Žiline. U 2. pretkolu Konferencijske lige prijete mu belgijski Gent, rumunjska Steaua, armenski Noah, poljske Katowice i kazahstanski Tobol.  

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Rijeka je pak nositelj u 2. pretkolu Konferencijske lige. Njoj prijete slovački DAC 1904, mađarski Paksi, slovenski Bravo te pobjednici susreta Dečić (Crna Gora)-Liepaja (Latvija), CSKA Sofia (Bugarska)-Derry City (Irska). 

Varaždinci pak u 2. pretkolo mogu dobiti bečki Rapid, češki Hradec, škotski Hibernian, te bolje iz susreta Glentoran (Sjeverna Irska)-RFS (Latvija) i Petrovac (Crna Gora)-Žalgiris (Litva).

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