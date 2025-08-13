Garcia uoči uzvrata: 'Mi smo na početku jednog procesa, ali je bitno da odigramo kako znamo'

Hajduk u četvrtak (20.45) igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja. Na Poljudu su "bili" uspjeli pobijediti 2-1, ali posao nikako nije gotov i čeka ih teška utakmica. Susret su najavili trener Hajduka Gonzalo Garcia i igrač Adrion Pajaziti.

- Nosimo pobjedu iz prve utakmice, ali bit će teška utakmica. Igramo protiv dobrog protivnika, ako ne igramo kako znamo bit će jako teško. Nadamo se da ćemo početi s velikim intenzitetom. Mislim da je prva utakmica bila dobra. U nekim trenucima nismo bili dobri, ali stvorili smo dovoljno šansi da pobijedimo s više golova razlike. Možemo neke stvari raditi bolje - rekao je Garcia pa dodao:

- U Europi ništa nije lako. Oni su s trenerom već godinu dana i znaju što žele, a mi smo smo tek na početku jednog procesa. Protiv Zire smo primili gol iz mrtvog kuta, protiv Dinama smo primili autogol, ali vratili smo se oba puta. Bitno je igrati kako znamo. Imamo otvoren sastav. Na nekim pozicijama neki igrači dobivaju previše minuta. Pokušavam rotirati, ali ne mogu na svim pozicijama.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osvrnuo se zatim na neke igrače te na podršku na gostujućem terenu.

- Neki igrači su nam preopterećeni. Naporno radimo i natječemo se jer to je naša obaveza. Naša krila se poboljšavaju i sretan sam zbog toga. Dobili smo i Rebića pa postoji konkurencija na tim pozicijama - rekao je Garcia pa nastavio:

- U Hajduku osjetite podršku navijača od prvog dana. Očekujem je i u ovdje. Navijači neće doći samo ako se neka katastrofa dogodi. Oni vam daju osjećaj da ste uvijek doma i nikad niste sami. Nitko ne želi penale jer to znači da ćemo igrati jako dugu utakmicu. Pajaziti može pucati penal ako želi. Mislim da nema straha ni u jednoj stanici svog tijela.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Adrion Pajaziti osvrnuo se na igranje u domovini te na sami susret:

- Ovo je poseban osjećaj za mene. Igram doma. Moja obitelj će biti tu. Jako sam uzbuđen. Osobno sam igrao dobro u prošloj utakmici, ali ima stvari koje želim popraviti. Igrat ćemo na sjajnom stadionu. Navijači su čudesni. Mi Albanci smo domoljuban narod. Bio sam ponosan dok sam igrao ovdje. S kim god igramo, pokušavamo nametnuti svoj ritam. Analiziramo sami sebe i pokušavamo se popraviti. Spremni smo za penale ako se dogode. Ali nadam se da neće do njih doći. Ako bude trebalo pucati, dobrovoljno ću se javiti - rekao je Pajaziti.