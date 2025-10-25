Garcijin Hajduk kompaktniji je i složniji nego na početku sezone

Garcijin Hajduk ogledni je primjer spoja iskustva i mladosti, početna postava koja je istrčala u Velikoj Gorici bila je stara 24.4 godine a imala je samo četvoricu iskusnih igrača, po jednoga u svakoj liniji koji su donosili prijeko potrebnu stabilnost. Na golu Ivicu Ivušića (30), ispred njega stopera Zvonimira Šarliju (29), u vezi Filipa Krovinovića (30) s kapetanskom trakom i na krilu Antu Rebića (32).

Utakmicu su uz četvoricu iskusnih započela i petorica mladića iz Hajdukove Akademije, Luka Hodak (19), Branimir Mlačić (18), Šimun Hrgović (21), Rokas Pukštas (21), Niko Sigur (22), a postavu su zaokružili Iker Almena (21) i Michele Šego (25). Kad se tome doda i da su u drugom dijelu ušli Bruno Durdov (17) i Ron Raci (23), jasno je da je Garcijin Hajduk mlad, ali ne samo mlad, nego i poletan.

Pokretanje videa... 00:16 Hajduk Istra | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Zanimljivo bi bilo vidjeti koliko je momčad i svaki od pojedinaca pretrčao u Puli i Velikoj Gorici, ali dojam koji nosimo s te dvije utakmice je da je to puno više nego li je momčad trčala ranije, u svakom slučaju i svrsishodnije i pametnije, svakako kompaktnije. Garcijin Hajduk pritiska suparnika i napada kolektivno, čime je i učinak pritiska puno bolji.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ono što se da vidjeti s tribina je i sloga i zajedništvo koje momčad pokazuje, ne samo kod postignutih golova, uklizavanja, blokiranih šuteva suparnika, nego još i bolje nakon izgubljenih lopti ili u pauzama zbog kornera, auta, prekršaja... Igrači jedna drugoga bodre pljeskom, udarcima dlanom u dlan, podržavaju se i hrabre, što je jasan znak da u momčadi vlada zdrava atmosfera a igrači slijede upute trenera i njegovog stožera.

- Važno je što smo ovako uvjerljivo pobijedili, ali važno je i vidjeti da momčad ovako igra – kazao je nakon utakmice zadovoljni Garcia.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon još jedne dobre predstave i pobjede kojom je Hajduk izbio na vrh prvenstvene ljestvice s tri boda i utakmicom više od Dinama, sigurno su porasli i apetiti navijača koji željno iščekuju naslov prvaka. Ali mirni i staloženi Garcia ne da se uvući u zamku nabujale euforije:

- Ako već sada razmišljamo o naslovu neće to dobro završiti, povijest to pokazuje – kazao je trener Hajduka, svjestan koliko ga posla još čeka.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za početak Kup ogled u Vinkovcima s Cibalijom, potom i u Koprivnici kod Slaven Belupa, za koji neće imati na raspolaganju Rokasa Pukštasa koji je zaradio četvrti crveni karton, ali hoće Adriona Pajazitija koji se vraća nakon utakmice pauze.

- Trebamo ići utakmicu po utakmicu, biti fokusirani i nastaviti raditi dobro. Sigurno će biti još teških trenutaka, tako je to u nogometu – zaključio je Garcia.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon prošle reprezentativne stanke Hajduk je upisao identična poraza 0-2 protiv Varaždina i Dinama, sada je upisao dvije pobjede s po tri zabijena gola, 0-3 u Puli i 1-3 u Velikoj Gorici. Ostaje pitanje je li momčad pronašla formu, jesu li napokon pohvatali trenerove ideje i zamisli, i što je najvažnije, mogu li i u nastavku sezone pružati ovako dobre i efikasne predstave...